Farid Díaz: “Pinto es un llorón, es un tipo que no es correcto con lo que dice"

El jugador que pasó por Atlético Nacional y Olimpia de Paraguay habló con ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio, y dejó en claro que el técnico no tuvo la mejor actitud en el partido entre Millonarios y Alianza Petrolera.

Farid Díaz, jugador de Alianza Petrolera, no dejó paso a las malas interpretaciones. El lateral izquierdo del equipo de Barrancabermeja dialogó este viernes con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, sobre el buen momento de Alianza Petrolera y además de lo que le dijo Jorge Luis Pinto, técnico de Millonarios, en el duelo jugado el jueves en El Campín.

Publicidad

Asimismo, el jugador dejó en claro que un entrenador de su recorrido no puede actuar con tanto acaloramiento, en medio de los juegos de la Liga Águila.

“(Pinto) es un tipo que no es correcto con lo que dice, me acuerdo porque hace 15 días empezó a ‘llorar’ que no se quemara tiempo, que el fútbol no tenía que ser así y fue lo que hizo ayer. Entonces, uno si hace las cosas no hay que decirlas; es mejor trabajar y quedarse callado”, indicó el lateral en primera instancia este viernes.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Díaz también entró en detalles sobre lo sucedido entre él y el experimentado técnico, en el segundo tiempo del compromiso de la fecha trece del torneo colombiano. “Él me dice que no sea jodón, que no llore, insultos que de un tipo como él no le quedan. Todo porque es muy llorón. Además que no ha ganado nada, ganó el titulo con Cúcuta y pare de contar y dirigir selecciones. Entonces no tiene por qué irrespetar. Yo caliente le dije que era entrenador y no futbolista, entonces que se dedicara a entrenar y no a llorar. Las cosas hay que hablarlas claras para que no haya malentendidos”.

Además del incidente, el lateral comentó que frente a Millonarios "en el segundo tiempo marcamos diferencia y casi empatamos”.

Alianza Petrolera jugará el próximo miércoles 2 de octubre contra Nacional, en la ciudad de Barrancabermeja.

Publicidad

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados