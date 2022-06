Faustino Asprilla: "A Millonarios le quedó grande frente a equipos importantes, no fueron capaces"

Las reacciones tras la eliminación de Millonarios en la Liga del fútbol colombiano en su primer semestre del 2022 siguen llegando. Ahora, el que se sumó a la conversación fue Faustino Asprilla, exjugador colombiano y quien ahora da sus opiniones en 'Espn'.

El 'Tino' aprovechó su espacio para arremeter con todo contra los 'embajadores', quienes no pudieron pasar del empate a ceros con Atlético Nacional, el pasado sábado, lo que los condenó a la tercera casilla del Grupo A de los cuadrangulares finales.

"Lo que pasa es que Millonarios depende mucho de dos jugadores, que son este muchachito Ruiz (Daniel) y de Macalister (Silva). Ruiz no apareció en los partidos contra Junior, ni contra Nacional", dijo Asprilla de inicio.

No dejó de lado el favoritismo que tenían los capitalinos al inicio de las fases finales, a donde llegaron siendo los líderes del 'todos contra todos'.

"Creo que también se le cansó mentalmente. Millonarios era favorito, con el tema ese del punto invisible, era favorito y no pudo sostenerlo. Cuando Nacional pasó a ser primero, en Millonarios no fueron capaces con esa responsabilidad", añadió el exjugador de Parma.

Y, para concluir, le mandó un certero mensaje a los dirigidos por Alberto Gamero, quien desde que está al mando de los azules no ha podido salir campeón en nuestro fútbol.

"Hay que sacar la casta, la experiencia en momentos clave. En Millonarios no fueron capaces. Es que depende de dos jugadores y el técnico no pudo darles descanso. Gamero no tiene de donde echar mano, ahora le tienen que dar dos jugadores por puesto", puntualizó el tulueño sobre los 'embajadores'.

¿Qué dijo Alberto Gamero, tras quedar eliminado con Millonarios?

“Es duro para nosotros esta eliminación por lo que veníamos haciendo, 48 puntos que de pronto no es que no sirvan, nos servirán para un mañana en la reclasificación. Es duro ver un estadio así como hoy y quedar eliminados de la forma, porque me parece que respetando que lo que hizo Nacional, tuvimos todas las posibilidades para irnos arriba y no lo hicimos; pero hace parte del fútbol”, dijo Alberto Gamero.