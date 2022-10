Faustino Asprilla cree que los jugadores de América "no aparecieron" en partido clave en la Liga II

Este miércoles, América de Cali recibió en la ‘sucursal del cielo’ a Jaguares por la jornada 17 de la liga colombiana. Una victoria de los ‘diablos rojos’ los metía dentro del selecto grupo de los ocho, sin embargo, los ‘felinos’ plantearon un buen partido y sacaron un resultado de 1-1 a domicilio.

La afición ‘escarlata’ salió muy descontenta del estadio Pascual Guerrero, puesto que este era el partido clave para entrar de lleno en la pelea por un cupo en los cuadrangulares finales, sobre todo teniendo en cuenta que dos de los tres juegos que le restan son contra rivales directos: Deportivo Pasto, líder del campeonato, y Unión Magdalena. El otro encuentro es frente a Alianza Petrolera.

Las repercusiones no cesan y Faustino Asprilla se mostró inconforme en el programa de ESPN F360, ya que este juego era importante y los futbolistas no mostraron carácter en el terreno de juego. “En los partidos donde la ‘pelota quema’ los jugadores no aparecen” fueron las palabras del histórico jugador ‘cafetero’.

Y es que el elenco vallecaucano desaprovechó una buena oportunidad de repuntar en la tabla de posiciones dado que Jaguares ya no tiene chances de clasificarse. Según el ‘Tino’ eso no es un detalle menor “con todo respeto, América tiene que pasarle por encima, así de fácil”.

No obstante, el exjugador de Atlético Nacional recalcó que esa es una falencia de la mayoría de los futbolistas de nuestro país: “el jugador colombiano cuando llega el partido decisivo se queda, no es capaz de soltarse, no puede con la presión”.

A pesar del resultado, tras la igualdad con Jaguares, el técnico Alexandre Guimaraes se mostró positivo en la rueda de prensa y cree en las opciones que tiene América de Cali para clasificarse. “Estoy convencido en que tenemos todas las capacidades para entrar a los ocho, hemos ido jugando mejor, creando por partido muchas situaciones, y estoy totalmente convencido que nuestras posibilidades están intactas”.

¿Cuáles partidos le restan al América de Cali en el ‘todos contra todos’ en la liga colombiana?

La primera de las ‘tres finales’ que tendrá el ‘escarlata’ será este lunes 17 de octubre en Barrancabermeja contra Alianza Petrolera. Cinco días después recibirá en su estadio y con su afición al Deportivo Pasto. Finalmente, visitará el 30 de este mes el estadio Sierra Nevada para medirse con Unión Magdalena.

Los dirigidos por Guimaraes tendrán que luchar fecha tras fecha para saber si en la última jornada dependen de si mismos o de otros resultados.