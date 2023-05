Faustino 'Tino' Asprilla y el escándalo en Junior: "No es como para que vayan a echarlos"

Los actos de indisciplina de Luis Sandoval, junto a otros jugadores del Junior de Barranquilla, aún siguen teniendo eco a nivel nacional y hasta hubo espacio para que el siempre escuchado Faustino 'Tino' Asprilla diera su opinión y saliera a referirse al polémico caso.

Acusado de llegar en estado de embriaguez al entrenamiento del conjunto barranquillero, Sandoval habría estado acompañado por César Haydar, Walmer Pacheco, Ómar Albornoz y José Ortiz; siendo el delantero quien se ha llevado la mayor parte de las críticas, tanto, que ya se habla de su despido inminente del conjunto ‘tiburón’.

Frente a esta posibilidad, Faustino Asprilla tomó la palabra y se refirió al tema, enfatizando en que no defiende a los jugadores, pero una sanción de este tipo es demasiado severa.

"Me encontré con un manicomio de país en el que ha pasado de todo. Casi echan a un jugador en Junior. En Newcastle llegan borrachos todos los días y no veo que echen a nadie. No creo que sea para echarlos del equipo y no los estoy defendiendo”, dijo el ‘Tino’ para Espn F360.

Sumado a eso, Faustino Asprilla recordó su paso por el Reino Unido, explicando que estas situaciones son comunes en el fútbol del ‘Viejo Continente’: "Si se van a vivir a Inglaterra se dan cuenta que allá toman las cosas de otra forma, me tocó ver compañeros que llegaban caídos de la rasca y el entrenador los mandaba a la casa, les metía una multa, pedían perdón y solucionaban la cosa. Nunca vi que echaran a nadie".

“El ‘Chino’ Sandoval no ha ganado todavía nada y ni siquiera es titular, pero ya de ahí a sacarlo”, concluyó Asprilla, cuestionando la posibilidad que se rumora sobre la inminente salida del equipo por sus actos de indisciplina.

Tan grave ha sido el impacto de esta situación en el equipo, que la misma prensa local aseguró que el técnico empezó a implementar el alcoholímetro y dejará al margen a quienes salgan positivos.

Del tema de la indisciplina en el equipo barranquillero, hay que decir que se viene manejando la versión que indica que a Luis 'el Chino' Sandoval se habría tomado la decisión de parte de la directiva de rescindir el contrato y para eso se están haciendo los ajustes del caso en la parte legal, algo que se comunicaría en las próximas horas ante la opinión pública. Y además de eso para Pacheco, Albornoz, Ortiz y Hayder se tendría una sanción económica. Al interior del Junior existe gran decepción y enojo por lo sucedido con estos futbolistas, en momentos en los que se necesita de todo el grupo para intentar la clasificación.