Fecha 1 del fútbol colombiano 2023: las emociones seguirán de miércoles a viernes

La liga del fútbol colombiano 2023-I inició este martes, y la expectativa que hay de los hinchas con sus equipos crece con el pasar de las horas. Por eso, muchos están al tanto de cuándo jugará su equipo en la fecha 1 del campeonato.

Bucaramanga y Envigado comenzaron con un empate sin goles, en el estadio Alfonso López , y con ese resultado se le dio la bienvenida al torneo actual.

Publicidad

Pero entre miércoles y viernes habrá más compromisos en los que se espera lleguen los goles, y los equipos muestren sus refuerzos y el camino rumbo a la lucha por el título inicie de la mejor manera.

Por eso, en GolCaracol.com hacemos un recuento de cómo se jugarán los partidos restantes de la primera fecha:

Miércoles 25 de enero

Unión Magdalena vs. Huila: el equipo samario recibirá al elenco ‘opita’, que regresó a la Primera División del fútbol colombiano.

Publicidad

Hora: 3:10 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Publicidad

Águilas Doradas vs Junior: el cuadro ‘tiburón’ no podrá contar aún con Juan Fernando Quintero, pero en el plantel hay grandes jugadores que deberán liderar en el inicio del campeonato.

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Jueves 26 de enero

Publicidad

Boyacá Chicó vs Alianza Petrolera: el ‘ajedrezado’ es el otro equipo que volvió a Primera División y comenzará recibiendo al siempre complicado elenco de Barrancabermeja.

Hora: 4:00 p.m.

Publicidad

Estadio: La Independiencia

Tolima vs América: uno de los duelos más atractivos de la primera jornada, con dos equipos que se armaron de gran manera y tienen nóminas para luchar por el título.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Publicidad

Atlético Nacional vs Once Caldas: hay mucha expectativa por lo que hará el ‘verdolaga’, dirigido por Paulo Autuori, y con algunos refuerzos interesantes como Cristian Zapata y Sergio Mosquera.

Hora: 8:00 p.m.

Publicidad

Estadio: Atanasio Girardot

Viernes 27 de enero

Jaguares vs Santa Fe: una plaza complicada para los ‘cardenales’, pero confían en la experiencia de sus fichajes, como Hugo Rodallega, Marlon Torres, entre otros.

Hora: 5:20 p.m.

Publicidad

Estadio: Jaraguay de Montería

Cabe recordar que hay tres partidos de la fecha 1 de la liga del fútbol colombiano 2023-I que tuvieron que ser aplazados, por el uso de esos estadios para el Sudamericano Sub-20. Esos compromisos son: Cali vs Pereira, Millonarios vs Pasto y La Equidad vs Medellín.

Publicidad

¿Quién es el actual campeón del fútbol colombiano?

El Deportivo Pereira venció al Medellín en las finales de la Liga 2022-II y de paso consiguió su primer título en la Primera División del rentado local. En el 2022 el otro campeón fue Atlético Nacional, en el primer semestre. Tanto 'matecañas' como 'verdolagas' estarán en la fase de grupos de la Copa Libertadores.