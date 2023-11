Partidos de la jornada

Este martes se jugarán cinco juegos que dejarán a los clasificados a cuadrangulares:

Junior vs Atlético Huila | 7:30 p.m. | Estadio Roberto Meléndez

Envigado vs Pasto | 7:30 p.m. | Polideportivo Sur

Alianza Petrolera vs Pereira | 7:30 p.m. | Daniel Villa Zapata

Santa Fe vs Once Caldas | 7:30 p.m. | El Campín

Boyacá Chicó vs Cali | 7:30 p.m. | La Independencia