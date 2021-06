El último miércoles, Atlético Nacional anunció a Felipe Aguilar, como su primer fichaje para la próxima temporada de la Liga del fútbol colombiano, donde tiene la obligación de ser protagonista, al mando de Alejandro Restrepo, quien recién tomó las riendas del cuadro 'verdolaga'.

Pues este jueves, el jugador de 28 años concedió sus primeras palabras con la camiseta de los antioqueños, donde dejó clara su ilusión por volver al club que le dio el salto al fútbol brasileño.

"Quise venir para volverme a sentir importante, para ser feliz. Físicamente me encuentro muy bien y preparado para competir. Yo tengo contrato con Paranaense hasta 2024", indicó de arranque Aguilar Mendoza.

El defensor que tuvo paso por el Santos de Brasil reconoció la importancia que tiene su paso por el balompié brasileño y los aprendizajes que puede aportar en este nuevo proyecto de los 'paisas'.

"El paso en el fútbol internacional fue importante para mí y esa experiencia en todo sentido fue de mucho crecimiento. Eso me permite contribuir al proceso desde la parte competitiva y estratégica sea un equipo más firme y más consolidado. Ahora soy un jugador más maduro", agregó.

Además, confesó que Nacional no fue su único pretendiente: "antes de llegar acá tuve propuestas para llegar a préstamo a Bahía y a Sport Recife, pero no le hice mucha fuerza. También hubo conversaciones con un club turco y un club ruso, pero no ofertas formales".

"Claro que tengo el ADN verdolaga, llevo once años en la institución. Me críe en el club y con lo que soy como jugador y lo que soy como persona intentaré ayudar a Atlético Nacional", finalizó el defensor central.

Ahora, Felipe Aguilar y todo el plantel verde de Antioquia tendrá que iniciar la pretemporada con miras al segundo semestre del fútbol colombiano y la Copa Colombia, que tendrá acciones desde mediados del próximo mes de julio.