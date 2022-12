Felipe Banguero: “Aunque Nacional no está bien, siempre será un rival difícil de enfrentar”

El lateral izquierdo de Millonarios habló este martes con GolCaracol.com sobre el buen presente del equipo, el clásico frente al equipo ‘verdolaga’ de este sábado, a las 5:00 p.m., y de lo que ha sido su trayectoria en el elenco capitalino.

Felipe Banguero es uno de los puntos altos de este Millonarios modelo 2019, que lidera la tabla de posiciones de la Liga Águila, con 19 puntos, y es favorito para quedarse con el título.

Banguero, de 30 años, habló este martes con GolCaracol.com sobre la buena campaña del equipo ‘embajador’ con Jorge Luis Pinto, el clásico frente a Nacional, su buen presente futbolístico y hasta del momento en el que pensó irse de la institución azul.

¿Cómo se siente el grupo con el buen momento que está pasando Millonarios?

“Excelente, creo que, desde la llegada del profesor Pinto y este nuevo cuerpo técnico, hemos cambiado nuestra ideología de juego, es una manera de jugar más con la pelota, más presión al contrario en el campo rival, y nos hemos sentido muy bien, individual y colectivamente. Venimos haciendo un trabajo importante y lo bueno es que todos los días nos sentimos mejor con este sistema”.

La mentalidad del equipo también ha cambiado ¿tiene mucho que ver con el protagonismo que tiene el equipo actualmente?

“Sí, indudablemente, el técnico nos ha inyectado ese amor por el trabajo y por hacer las cosas bien, de tal manera que las podamos plasmar de la mejor manera en el campo de juego. Nosotros hacemos trabajos con el psicólogo también, y eso nos ayuda a conocernos más y cuando vamos a los partidos se ve reflejado. Va a ser muy difícil que un equipo venga a hacernos daño, porque estamos haciendo una gran familia”.

Jorge Luis Pinto ha hecho varios cambios durante lo que llevan de temporada ¿se trabaja igual con los que habitualmente no son titulares?

“Sí, mira que nosotros siempre en los entrenamientos trabajamos las mismas cosas todos, es decir, si trabajo yo, también lo hace el otro lateral y así. Acá no hay una nómina titular, nosotros todos estamos a disposición del profesor para cuando el nos quiera utilizar. Cuando el ha hecho ese tipo de rotaciones todos los muchachos y compañeros hemos respondido de la mejor manera, asimilando el nuevo sistema, y no se ha visto diferencia cuando juega uno o el otro. Él fue claro desde que llegó, que nos iba a utilizar a todos, y así ha sido. Para que un equipo sea ganador se necesita que todos estén de la mejor manera y en buen nivel”.

Se viene una dura prueba contra Nacional, uno de los clásicos más importantes de Colombia, ¿cómo asumen ese encuentro complicado?

“Es un clásico, y esos partidos no se juegan, se ganan. Así es el fútbol, obviamente, nosotros no cambiaremos nuestra forma de juego, es una orden que nos da el profesor, y es algo que nos gusta. Es un encuentro aparte, porque es histórico y nadie quiere regalar nada, es un rival que pese a que en el presente no está bien, es Atlético Nacional y siempre será difícil enfrentar este tipo de partidos, ellos traerán también sus armas, pero nosotros aprovecharemos nuestro presente y seguiremos en la racha de victorias en condición de locales. Es un duelo que cualquier futbolista quisiera jugar”.

¿Influye mucho que Millonarios tenga la localía y por la rivalidad que existe?

“Sí, claro, el estadio y nuestra gente, ojalá esté lleno, que la gente vaya a apoyarnos, uno cuando tiene partidos y clásicos de local tiene que aprovechar a los fanáticos, porque es una motivación, son un jugador más, y que tengan la plena tranquilidad que vamos a responder con buen fútbol y una victoria”.

Su trayecto en el equipo ‘embajador’ no ha sido fácil, estuvo relegado cuando llegó al club. ¿Cómo ha encarado y de qué manera ha logrado ganarse un lugar?

“Quería otro aire, cambiar de situaciones, quería otro reto en mi vida, Millonarios apostó por mí en ese momento, cuando llegué el entrenador era Diego Cocca, pero él se fue al otro día, vino el nuevo cuerpo técnico con Russo, en la pretemporada yo me lesioné el colateral medial de la pierna derecha y duré más de tres meses afuera, eso le dio la oportunidad a Deiver Machado, de empezar y él hizo un excelente torneo, cuando me recuperé me tocó esperar. Mi intención era irme, pero mira como son las cosas, hablé con Miguel Ángel Russo y él me dijo que me iba a utilizar, que me necesitaba y entonces aposté por quedarme y los resultados se dieron porque salimos campeones, ya levanté dos copas oficiales y una más este año, y he logrado hacer una historia en este equipo, ahora mismo se dio mi renovación y estoy feliz”.

¿En la actualidad, qué es lo que más resalta de usted y que lo tiene siendo protagonista en Millonarios?

“La disciplina, para mí desde que empecé, eso ha sido el pilar fundamental, esa es la base de todo, es mi mayor virtud, de cumplir a cabalidad lo que me dicen y ya después el talento que Dios me dio, eso ha sido importante para estar como estamos individual y colectivamente, aunque no haya llegado al límite de lo que puedo dar. Tengo que seguir mejorando y seguir haciendo lo que se necesite”.

