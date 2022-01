Felipe Banguero: “Siento que me voy de Millonarios por la puerta grande, porque dejé una huella”

En el plantel de Millonarios han salido varios en los últimos días, sin embargo, hay uno que fue campeón, “dejó huella” y quedará para siempre en la memoria del club y de los hinchas: Felipe Banguero.

En charla con GolCaracol.com, el futbolista antioqueño contó de lo que vivió en estos cinco años vistiendo la camiseta del elenco ‘embajador’, la que dicho por él mismo y como se veía en cancha, no dejó “de sudarla y ponerla en alto”.

Además, Banguero expresó lo que significa Millonarios para su vida, se refirió a los recuerdos, pero se fue satisfecho con la labor realizada.

Por último, el lateral izquierdo se refirió a lo que será su nuevo equipo en el fútbol colombiano, Once Caldas, en el que busca tener minutos, ser protagonista y dar de qué hablar en el rentado local.

¿Qué decir de su salida de Millonarios?

“Primero que todo agradecerle mucho a los directivos, como a los hinchas porque desde que llegué me acogieron de la mejor manera, nunca tuve ningún inconveniente, siempre fueron cinco años en los que primero fui feliz, a excepción de estos dos últimos que no tuve mucha continuidad, pero me quedo con lo más positivo que fueron los títulos, la continuidad, que fueron los diferentes técnicos con los que estuve y tuve la oportunidad de aprender mucho, en especial en el año que quedamos campeones”.

¿Qué significa Millonarios en su vida?

Publicidad

“Millonarios para mi marcó mi vida, fue un equipo y una institución que nunca me falló en ningún sentido, estoy muy agradecido, los hinchas lo saben, no salí como quería, porque uno quiere salir a lo grande, pero son factores externos al fútbol, pero reitero que me quedó con lo positivo: los títulos. Siento que me voy por la puerta grande, porque dejé una huella y es lo que uno busca como jugador. Eso es lo que me llena de alegría al despedirme de este club”.

No es fácil jugar más de 100 partidos con un equipo grande…

“Significa mucho, creo que fueron más de 150 disputados, fue una meta que me tracé desde que llegué, es una institución grande en el país, reconocida, y eso es importante. Siempre desde que llegué tuve la ilusión, me consolidé y fueron pasando los años y los partidos y cada vez me sentía mejor, lograrlo es difícil, pero por eso digo que me voy por la puerta grande, cada partido que disputé, ya sea buenos, malos o regulares, nunca dejé de sudar la camiseta y ponerla en alto”.

¿Qué recuerdos tiene del 2017 y la estrella 15?

“Uno siempre se traza objetivos, desde el inicio de la pretemporada, no me cogió por sorpresa porque era un grupo maduro, humilde, éramos obreros que trabajamos para el mismo lado, comandados por un excelente técnico como es el profe Russo. Cogimos la idea y en ese torneo, en ese año fuimos superiores y fuimos dignos ganadores”.

¿Qué amigos le deja Millonarios?

“Amigos, muchos, pero con los que más tengo comunicación son con Felipe Román y Macalister Silva, con ellos dos más que todo, y nos entendíamos muy bien. Los recuerdo mucho, no solo por lo deportivo, sino también por lo personal”.

Publicidad

¿Qué decir de Felipe Román?

“Román es de los mejores laterales que tiene el fútbol colombiano, una persona tranquila, trabajadora, con una proyección inmensa. Le ha tocado pasar por cosas adversas, pero sé que este año será muy provechoso para él y esperemos que con la Selección Colombia, donde puede aportar mucho”.

¿Le quedó faltando algo con Millonarios?

“Sí, porque uno cuando está en una institución tan grande uno quiere que las cosas le salgan bien, sin embargo, en el proceso del profesor Gamero no tuve esa continuidad, pero toca aceptar, pero me voy con la satisfacción que la no continuidad mía no fue por mal rendimiento, entonces me quedó con que siempre entrené de la mejor manera, y sale uno con ese sinsabor de no tener esa continuidad, pero ese es el fútbol, ahora pertenezco a otra institución y lo daré todo”.

¿Qué decir de este nuevo reto en Once Caldas?

“Muy agradecido con ellos, siempre se interesaron mucho en mí, los directivos y el profesor, estoy ilusionado con el proyecto que están armando, estoy seguro que haremos un excelente papel, lo daré todo porque me dieron la oportunidad, creyeron en mí y eso toca demostrarlo en la cancha, estoy con toda la disposición, voy a brindar toda mi experiencia y mi fútbol”.

¿Cuáles son sus objetivos para este 2022?

Publicidad

“Once Caldas es un equipo importante, está en la historia de fútbol colombiano, mis objetivos primero es ganarme el puesto, segundo meterme a las finales y tercero ser campeón. Estoy muy ilusionado porque confiaron en mí, hubo mucho interés”.