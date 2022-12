Felipe Jaramillo habló de Jorge Luis Pinto: “Si los técnicos no jugaron fútbol, no entenderán al futbolista”

El volante antioqueño, quien recientemente tuvo su paso por Millonarios, habló de las diferencias que tuvo con quien fue su entrenador en el equipo ‘embajador’.

En una entrevista que sostuvo con ‘Zona Libre de Humo’, Jaramillo habló sobre las cosas con las que no estuvo de acuerdo con Jorge Luis Pinto, en su paso por Millonarios, resumiéndolo en lo que se refiere a las jornadas de entrenamiento.

“Si los técnicos no jugaron fútbol, no van a entender al futbolista. Tratamos de llegar a un acuerdo con él, para las jornadas de entrenamientos largas, pero no fue posible”, aseveró el mediocampista, de 23 años.

A pesar de sus declaraciones, cabe resaltar que Jaramillo Velásquez, quien actualmente está en el campeón del balompié nacional, América de Cali, fue uno de los habituales en el once de Millonarios, bajo el mando del técnico santandereano.

Por otro lado, el antioqueño dijo que nunca le hizo 'cajón' al técnico, a pesar de que, eso fue lo que se afirmó: "No sé porque dijeron que yo lideré una supuesta parada del plantel contra Pinto, tal vez malinterpretaron una entrevista".

En cuanto a su vuelta al Campín, dijo: "La tribuna de Millonarios me chifló en Bogotá, pero lo hinchas deben entender que esto es fútbol".

Felipe Jaramillo fue traspasado al ‘escarlata’ en el incio de este año. Por su parte, Jorge Luis Pinto, quien llevó a Costa Rica a los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2014, se encuentra sin equipo, luego de renunciar a Millonarios, el año anterior.