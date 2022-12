Felipe Jaramillo: “Tenía ofertas de otros equipos, pero preferí a Millonarios por su grandeza”

El nuevo refuerzo de los ‘embajadores’ habló en exclusiva con GolCaracol.com sobre su traspaso al club azul y su futuro con el cuadro que dirige Jorge Luis Pinto.

Este lunes, Leones, de Itagüí, confirmó la llegada del centrocampista Felipe Jaramillo a Millonarios para la próxima temporada, tras un exitoso año con el club antioqueño. El volante central llega a préstamo con opción de compra.

El centrocampista, de 22 años, quien es el primer refuerzo hasta el momento de los azules, disputó 40 partidos con el club de Itagüí, que jugará la próxima temporada en el Torneo Águila y anotó un gol (por Copa Colombia frente a Pereira).

Jaramillo, quien se describe como “un volante muy recio en la marca, con muy buen pie y cambio de orientación”, hablo en exclusiva con GolCaracol.com sobre su llegada a Millonarios y sus metas en el club capitalino.

Para los hinchas de Millonarios que no lo conocen, ¿cómo se describe como jugador?

“Soy un volante muy recio en la marca, con muy buen pie y buen cambio de orientación, un jugador que lo deja todo en la cancha y en el que siempre prima el trabajo sobre el talento. Soy un líder dentro de la cancha”.

¿Qué le llamó la atención de Millonarios?

Millonarios es un equipo muy grande, con mucha historia y con muchos títulos. Me encantaría poder ser referente y ganarme un lugar en el once inicialista, es un reto también por el ‘profe’ Pinto porque es un entrenador muy estricto”.

¿Tenía ofertas de otros equipos? ¿por qué decidió llegar al club azul?

El presidente de Leones me dijo que existieron varias conversaciones con otros equipos, entre ellos La Equidad, pero todo lo resolvieron entre ellos. La verdad preferí a Millonarios porque es un equipo grande, con mucha trayectoria y porque tengo ganas de ganar títulos en el fútbol colombiano.

¿Ya habló con Jorge Luis Pinto?

No, aún no. Solo he podido hablar con el presidente de Millonarios, que me dio la bienvenida por teléfono.

¿Cuándo se unirá a entrenamiento de Millonarios?

“El miércoles o jueves ya debería estar en Bogotá para firmar contrato hacer exámenes y unirme a los entrenamientos del equipo”.

¿Qué conocimiento tiene de Jhon Duque y César Carrillo, jugadores con los que competirá por un puesto en la titular?

“Los dos son unos excelentes jugadores, que son líderes en la cancha y con mucho recorrido. Va a estar complicado ganarme un puesto en la titular, pero con trabajo y con esfuerzo todo se logra, habrá una competencia sana”.

¿Cuáles son sus objetivos en Millonarios?

“Espero ganar muchos títulos, dejar a Millonarios en los primeros lugares y jugar torneos internacionales. Este es un gran paso a mi carrera, espero llegar a ser referente de Millonarios. Una de mis metas es llegar al fútbol europeo, entonces espero dejar una buena impresión en Millonarios y dar todo por este equipo mientras esté acá”.

