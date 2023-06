Felipe Parra y una amistad, de consejos y apoyo, con Kevin Mier que dió sus frutos: sueña en grande

"Si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado", esta frase resume en gran parte la historia de vida y deportiva de Felipe Parra, guardameta de Envigado, quien, a sus 23 años, firmó un primer semestre de ensueño. Se consolidó bajo los tres palos, disputó 23 de los 24 partidos posibles, entre Liga y Copa, y se hizo un lugar en boca de todos en nuestro fútbol.

Pero haber logrado esto no fue algo que se dió de la noche a la mañana. Canterano envigadeño, se ganó las oportunidades a pulso, pero, como en toda historia, no todo fue 'color de rosa' y hubo altibajos. Cuando parecía que las cosas iban por buen camino, llegaron los momentos duros: las lesiones y errores garrafales. Sin embargo, de eso se aprende y terminan siendo las situaciones de mayor enseñanza.

Ahora, salir adelante no es una tarea sencilla y menos cuando recién se está empezando. Es en esos momentos donde el apoyo se vuelve clave y fundamental. En el caso de Felipe Parra encontró en sus 'maestros' la solución. Escuchar es demasiado importante y, una vez comprendió esa parte, Andrés Saldarriaga, su actual entrenador de arqueros; su familia; el profesor Alberto Suárez; y, en especial, su amigo Kevin Mier (estrella en Atlético Nacional), lo potenciaron.

Al mejor estilo de 'Don Quijote y Sancho Panza', 'Batman Y Robin' o, en términos de fútbol, la que crearon 'el Pibe' Valderrama y Bernardo Redín, estos dos arqueros Felipe Parra y Kevin Mier hicieron una dupla, afuera de las canchas, que les ha permitido crecer y estar donde están hoy en día. Muy agradecido por ello, el golero de Envigado no se olvidó de su 'partner' y le dedicó unas cuantas líneas en esta entrevista con Gol Caracol, para la sección 'Las figuras del fútbol colombiano'.

Juan Manuel Zapata, jugador de Envigado en el once titular Cortesía de Dimayor

Después de ese semestre de ensueño, ¿Cómo avanza la pretemporada?

"Ya llevamos 20 días, más o menos, haciendo pretemporada. El equipo se encuentra de buena manera, aunque faltan uno que otro refuerzo, que llegarán después y varios compañeros del conjunto Sub-20, que están en Chile, donde disputarán la Copa Libertadores juvenil. Así que vamos paso a paso, siempre de la mano de los profesores, que nos guían muy bien".

En lo personal, ¿Qué puede decir de lo hecho en estos últimos días?

"Entrenando de la mejor forma. Sé que en lo personal dejé una buena imagen y el semestre pasado quedó la vara alta; es por eso que tengo claro que podría tener muchas miradas encima y eso es lo que uno busca y para lo que se trabaja. Con buenas presentaciones vendrán cosas mejores y grandes para mi carrera. Hacia allá apunto y seguiré dándolo todo".

¿Cuál fue la clave para haber firmado esa brillante Liga I-2023?

"Sabía que tenía una responsabilidad grande porque el 'profe' me había dado la confianza y debía responder a ello, siendo uno de los titulares indiscutibles. En el semestre hubo 24 partidos, entre Copa y Liga, y estuve en 23, así que fue linda esa oportunidad. Todo me ha permitido adquirir madurez, crecer, aprender y aportar lo que quiero en el equipo en general".

¿Y la Selección Colombia? Ya tuvo su primera experiencia...

"Fue algo demasiado bonito eso que viví el año pasado, siendo llamado a dos convocatorias de la Selección Colombia de mayores. Eso me permitió entender que tengo con qué, convencerme de que con trabajo todo es posible. Además, ya fui más nombrado en el fútbol colombiano y, de paso, me llevó a asumir nuevas tareas y un mayor liderazgo dentro del club".

Joan Felipe Parra, guardameta de Envigado, en acción de juego contra Millonarios Archivo de Colprensa

¿Está listo para "asumir esas nuevas tareas y liderazgo"?

"Con los directivos y el profesor he hablado de ello. Además, gracias a Dios, tengo un entrenador de arqueros al lado que jugó este lindo deporte, con grandes clubes, campeón, en fin, como Andrés Saldarriaga, y sus consejos me han ayudado mucho. Todo eso me ha permitido aprender más rápido, crecer y entender que puedo guiar a otros un poco más jóvenes".

¿Qué consejos le suele dar un experimentado como Saldarriaga?

"Dice que lo que tengo me favorece para aprender y así no cometer los errores que él tuvo a sus 27 o 28 años, que tengo que escucharlo porque eso me va a ayudar y, por último, que entienda que si me han llamado a Selección y me consolidé en el equipo es porque puedo apuntar para grandes cosas. En el club te miran diferente y es lindo porque se ha luchado".

Así como lo guían, usted ya también tiene ese rol con los menores...

"Uno sabe de dónde viene y cómo se vivió todo, entonces uno trata de ayudarlos, guiarlos, que no comentan errores, lo vean a uno como un ejemplo, en fin. Les suelo dejar claro que todo es un proceso, donde uno debe brillar en cada una de las facetas que vaya teniendo, desde las juveniles hasta llegar al profesionalismo y ahí es mantenerse y dar mucho más".

Si mira al pasado, ¿Cuál es ese recuerdo que tiene de un Felipe Parra más joven?

"Recuerdo que cuando estaba en el equipo Sub-20, uno era más relajado, no era tan serio, pero al llegar al de mayores, se entiende que hay que estar concentrado 100 minutos o más porque en cualquier jugada te 'vacunan' como se dice. En el Sub-20 uno sabía que eso no solía pasar. Esas cosas uno las aprende y se tiene mayor madurez, esto es un trabajo serio".

Joan Felipe Parra, arquero de Envigado, en la formación previa a un partido Archivo de Colprensa

¿Es verdad que la posición de arquero es desagradecida?

"El fútbol y, en específico, la posición de uno es linda, pero hay que estar demasiado concentrado porque, de lo contrario, se es desagradecida. Puedes estar bien todo el partido y en la última hora llega un error y se pierde. Eso duele y mucho, y más cuando uno cree que está sumando minutos, se está abriendo un lugar y llega ese 'baldado de agua fría' terrible".

¿Tiene alguna vivencia de esa magnitud que suela tener en mente?

"Creo que fue en 2020, en Copa contra Junior, salí a cortar un balón, tras un centro de Sherman Cárdenas y le hago penalti a Michael Rangel. Eso me marcó mucho porque, además, me lesioné justo cuando estaba en mi mejor momento, hace un poco había debutado, me estaba dando a conocer, en fin. Fue duro, pero aprendí que, al fin y al cabo, es lo importante".

Ya que tocó ese tema, ¿Qué enseñanza le dejó dicho momento?

"Con el tiempo, aprendí que el posicionamiento es importante para un arquero. Sé que si viene un centro, debo hacer una cosa determinada. Todo eso, lo he aprendido con (Andrés) Saldarriaga. Ese es el tipo de cosas que me dice que aprendió a sus 28 años, entonces yo al ya saberlo, a mis 23 años, es bueno y adelantando mi proceso en todo este camino del fútbol".

¿Por qué se fue enganchando con el fútbol, desde sus inicios?

"Mi familia es hincha de Atlético Nacional, crecí viendo al club y lo sigo haciendo, yendo al estadio porque hay compañeros ahí y uno los ve para aprender, como el caso de Kevin Mier, con quien tengo una muy linda amistad desde pequeños, y me da una entrada y me dice: 'vaya y aprende cosas'. Es algo que valoro y los dos fuimos creciendo de la mano y ahí vamos".

Joan Felipe Parra y sus compañeros en Envigado celebran una anotación Archivo de Colprensa

¿Cómo ha tomado su familia todo eso que ha conseguido?

"Mi mamá, mi hermana y todos me dicen que en el equipo que esté siempre me van a apoyar, el problema es que cuando enfrento a Atlético Nacional, ahí sí cambia un poco (risas), veremos qué pasa. Mentiras, siempre dicen que me respaldan y anhelan verme en un club grande, con nuevas oportunidades en Selección Colombia, en fin, todo en pro de mi carrera".

¿Qué tan lejos está de que pase o llegue ese momento?

"Lo he hablado con los dueños y el presidente de Envigado, don Ramiro Ruiz, y me dicen que esté tranquilo, todo llegará en su momento y viéndolo con ellos, a mi edad (23 años), junto con Kevin Mier, somos los únicos guardametas en el fútbol colombiano que tenemos tantos partidos, cerca a los 100, así que hay proyección y seguiré trabajando bastante fuerte".

¿Dar el paso para un arquero es más complicado?

"Justamente de eso he hablado también con cada uno de ellos. Por eso, me recuerdan que esté tranquilo, siga trabajando, dándolo todo en cancha y las cosas llegarán a su debido tiempo. La posición de arquero es un poco más complicada para salir rápido, comparado con jugadores de campo que lo hacen a los 18 o 19 años, pero se puede y para ello se esfuerza".

Volviendo a lo de Kevin Mier, ¿Cuáles son esos recuerdos que tienen?

"Los dos tenemos en común muchas cosas de este proceso, yendo casi de la mano, hablamos seguido, nos aconsejamos y si ves, ambos somos tranquilos en cancha, llegando a los 100 juegos, trabajando. En vacaciones, jugamos entre amigos y es algo lindo esa amistad. También compartimos Selección. Aprendemos el uno del otro, mejoramos mutuamente".

Joan Felipe Parra, portero de Envigado, en los actos protocolarios de un partido Facebook Oficial de Envigado

¿En qué se han ayudado a potenciar a lo largo del día a día?

"Si uno detalla, Kevin (Mier) mejoró la pelota quieta, algo que yo también vengo trabajando. Él me ha comentado qué es lo que debo hacer, analizando partidos. Si uno ve que le falta algo al otro, se lo dice con sinceridad. Recuerdo que cuando se empató 0-0 contra Atlético Nacional, nos vimos al otro, fuimos a comer con unos amigos y comentamos cómo nos vimos".

Son de sentarse, detallar los partidos, corregir, de todo...

"Sí, es algo que hemos hecho desde siempre y creo que nos ha resultado. Vemos las repeticiones, él me comenta, yo se lo digo también y, nada, con él hay una amistad linda, firme y con la que siempre hemos buscado crecer mutuamente, de la mano, apoyándonos, aconsejándonos, guiándonos, todo. Ahí vamos y nos hemos consolidado en nuestros conjuntos".

¿Se imaginaban todo esto? ¿Dónde sueña llegar?

"En el continente, el fútbol mexicano está bien y, aunque bajaron los cupos de extranjeros, apuestan por los de afuera. Lo mismo pasa en Estados Unidos, que se está convirtiendo en una liga importante. En Europa, me gustaría un país como el caso de Francia o España. Para ello, sé que debo seguir trabajando el manejo del balón con los pies porque eso lo miran".

Habló de Kevin Mier, de Andrés Saldarriaga, de su familia, pero, ¿Quién ha sido ese consejero de siempre?

"Desde pequeño siempre tuve un entrenador que me guió y, en el equipo, y ya en el equipo profesional a Hugo Tuberquia. Siempre me inculcaron que si se trabaja bien y se camella duro, llegan los frutos. De hecho, me ha pasado que, en algunas semanas donde no lo hice bien, me mandé unas 'cagadas' (risas). Ahí también es clave trabajar la cabeza y mentalidad".

Celebración de Joan Felipe Parra, arquero de Envigado, tras una anotación de su equipo Facebook Oficial de Envigado

Y recientemente, ¿Quién fue fundamental?

"Llevo dos años con Andrés Saldarriaga y han sido los mejores de mi carrera. También me recalca en el trabajo, en tener la cabeza firme y los pies en la tierra. Cuando me convocaron a la Selección Colombia, me dijo que no me conformara, que siguiera dándolo todo, que si me llamaron, no significa relajarme. Eso sirve, además de lo que se aprenda en cancha".

Usted alcanzó a compartir con Jorge Soto, de gran semestre también, pero con Jaguares, ¿Qué aprendizaje le dejó?

"Compartimos muy poco, casi unos cinco meses juntos porque hubo pandemia y todo, pero tanto él como con otros con quienes compartí, me han dejado una semilla. Algo que hacía mal, él de una me decía y estaba ahí para guiarme; siempre somos un grupo. Hay una buena amistad entre los arqueros y con él no fue la excepción. Si se trabaja bien, te va bien".

¿Qué meta se trazó para el segundo semestre de la Liga?

"Con la ayuda de Dios, seguir trabajando, dándolo todo, sé que las cosas llegan en su debido tiempo, siempre lo he dicho y tenido claro, manteniendo los pies en la tierra. Sueño con firmar varios arcos en cero, seguirle aportando al equipo bajo los tres palos y afuera de la cancha. Todo lo que se venga será bienvenido, en pro de dar pasos gigantes en mi carrera".