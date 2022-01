Fernando Jaramillo: "El 2022 es un año especial; los clubes hicieron grandes esfuerzos para cumplir"

Terminó la espera. Este jueves 20 de enero rodará el balón en los diferentes estadios del país y, finalmente, nuestro amado fútbol colombiano regresará a la acción, tras 29 días de pausa. Los retos son grandes y de eso es consciente el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo.

Y es que, sumado a la Copa América Femenina, de la cual seremos sede y que se disputará del 8 al 30 de julio, y al Mundial de Catar, a jugarse entre el 21 de noviembre y el 28 de diciembre, Colombia contará con varios fines de semana en los que se llevarán a cabo las elecciones.

Teniendo en cuenta lo anterior y que estamos viviendo el cuarto pico de la pandemia por coronavirus, con altas cifras de contagiados, incluso en los equipos, se tuvieron que tomar varias medidas, la mayoría de ellas no tan fáciles de cumplir, pero que lo hicieron con gran esfuerzo.

Así nos lo contó el presidente Fernando Jaramillo, en charla con Gol Caracol sobre lo que se viene tanto en la Liga, como en la Primera B y el fútbol femenino. Asimismo, no ocultó su felicidad por el regreso de varias figuras como Giovanni Moreno, Felipe Pardo, Michael Rangel, entre otros.

Pero no fue lo único, aprovechando la oportunidad le preguntamos por su visión de cara a nuestra participación en la Copa Libertadores y Sudamericana. Por último y no menos importante, en qué va el proceso de Unión Magdalena y Llaneros, los dos envueltos en una delicada polémica.

Empieza el año, ¿Cuáles son las expectativas?

"Muchas; vamos a tener una competencia muy apretada, pero creo que todo se ha preparado muy bien, tanto en el torneo, como en la Liga. Afrontaremos de la mejor manera esta nueva etapa y este proceso de recuperación, en especial, en cuanto a la parte económica de los ingresos, siempre siendo responsables y esperando salir de este nuevo pico."

Justamente sobre este cuarto pico de la pandemia, ¿Ya tienen pensadas algunas medidas?

"Se será muy drástico y se mantendrán todos los cuidados de bioseguridad por parte de los clubes, siempre haciendo gran énfasis en el autocuidad, que nos ha funcionado hasta ahora. Ojalá superemos este pico que tenemos de contagios de la mejor manera, podamos seguir jugando con normalidad y que la gente pueda ir a los estadios, con cuidado."

Habló de una "competencia apretada", debido a la Copa América Femenina, al Mundial de Catar, entre otros, ¿Qué medidas tomaron?

"Estamos en pleno proceso de recuperación, lo cual nos lleva a hacer esfuerzos grandes desde el punto de vista de los dos campeonatos. Por ejemplo, los clubes se apretaron el cinturón para cumplir con ambos semestres. Y es que no solo será lo que usted dice, sino también tres fines de semana de elecciones. El 2022 será especial, es un trabajo de todas las partes."

¿Qué tipo de "esfuerzos"?

"Por el Mundial, todo debe terminar antes del 16 de noviembre, así que los clubes tienen que estar muy preparados, desde la parte logística, física y hasta en los estadios, mirando canchas alternas. Además, pudieron inscribir 30 jugadores, de los cuales pueden ser todos juveniles. Hay que empezar a competir, apelando al autocuidado y sobrellevar este pico."

Y en medio de esos "esfuerzos", me imagino que está la inversión para el regreso de figuras como Giovanni Moreno, Felipe Pardo, entre otros, ¿Cuál es su opinión al respecto?

"Me parece una muy buena señal para este año; además, confirma que los clubes están haciendo un esfuerzo grande. Son jugadores que todavía están vigentes y se han cuidado mucho desde lo físico, haciendo que la Liga sea atractiva, Me gusta que figuras como estas vengan de nuevo a nuestro fútbol porque sé que van a aportar mucho."

El 2021 no fue el mejor en cuanto a participación en torneos internacionales, ¿Cómo nos ve para este 2022?

"Después de lo que vimos en nuestra liga, desde lo deportivo, es importante. Habrá que ver cómo traducimos ese nivel, a resultados internacionales. Sin embargo, los clubes que irán a Copa Libertadores y Sudamericana, se reforzaron muy bien; son equipos sólidos, con planteles llenos de experiencia y se están preparando para dejar a Colombia en alto."

¿Cuál será la 'semilla' que sembrará en el fútbol colombiano para el 2022?

"Esperamos seguirle aportando el tema de recuperación desde el punto de vista económico, conseguir una competencia fluida, hacer cambios a nivel administrativo y de nuestro entorno, es decir, aportarle más al fútbol femenino, y crear el entorno para que los clubes se puedan recuperar. Eso es lo importante."

La polémica del partido, entre Unión Magdalena y Llaneros, se 'enfrió' y no volvimos a saber nada más al respecto, ¿Qué ha pasado?

"No nada, sigue el proceso en manos de la Comisión Disciplinaria y ellos tomarán una decisión; solo esperamos que la misma se tome lo más pronto posible para saber los pases a seguir."