Fernando Jaramillo: “Esperamos a principio de mayo podamos reprogramar el Nacional vs América”

Lo ocurrido en la noche de domingo en el estadio Atanasio Girardot, sigue dejando reacciones. En esta oportunidad, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, habló con ‘Noticias Caracol’ sobre la postura del máximo ente del fútbol colombiano y lo que se espera pase en las próximas horas o días.

“Rechazamos vehemente esos actos de violencia que se vieron en el Atanasio Girardot, no solo adentro, sino también afuera del estadio, que fueron los que no nos dieron las garantías para que se llevara a cabo el partido. Y por supuesto también las declaraciones de las autoridades. Definitivamente Nacional está tomando unas decisiones administrativas que si bien algunas partes de sus seguidores no están de acuerdo, no se debe reaccionar de esa manera con violencia exacerbada”, dijo de entrada.

Seguido a eso, Jaramillo se refirió al tema de que los equipos le den dinero a las barras bravas principales.

“Varios clubes se han dado cuenta que esta convivencia es una que al final termina siendo mala desde todo punto de vista, y cuando se plantea terminarla, desde el punto de vista económico, genera este tipo de reacciones. Hay responsabilidad de dirigentes anteriores de tener esa convivencia para mejorar ese tema de seguridad, pero al final termina mal”.

Acá más declaraciones de Fernando Jaramillo en ‘Noticias Caracol’:

*Más sobre las relaciones de club y barras bravas

“Eso es totalmente absurdo, no solo en el fútbol, sino en cualquier actividad, entonces hay que ser claros que esa co-administración es totalmente inaceptable”.

*Consecuencias a los vándalos

“Esperamos que esas denuncias se lleven a buen puerto, tengan consecuencias para estas personas, y también revisar penal y legal para endurecer esas penas. Desde lo deportivo también nos toca hacer una reflexión”.

*Reconocimiento facial a los hinchas en los estadios

“Esperamos, lo que tenía entendido como Dimayor es que ese tema estaba en cabeza del Ministerio del Deporte, de los sistemas de reconocimiento en los estadios. Esperamos tener la reunión para tocar ese tema específicamente”.

*Lo que ham causado estos inconvenientes

“Esto es un perjuicio para todos, y para el campeonato y hasta Copa Libertadores, estamos reprogramando todo para no hacerles un daño a ninguno, esperamos a principio de mayo podamos reprogramar ese partido”.

*¿Prestarán el Atanasio Girardot para el partido de Copa Libertadores?

“Esa es una determinación del alcalde la ha expresado por twitter y esperemos que puedan recapacitar y que en esa reunión de las 3:00 p.m. podamos llegar a un acuerdo. Necesitamos a nuestras autoridades, no podemos pelear con ellas por un espectáculo como el fútbol, esperamos puedan recapacitar para prestar el estadio”.