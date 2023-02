Fernando Jaramillo: “Este jueves el Comité Disciplinario dará su decisión del caso Daniel Cataño”

El caso de la agresión a Daniel Cataño continúa, tal y como este miércoles en la noche lo confirmó el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo.

En una entrevista con ‘ESPN F90’, el máximo dirigente del fútbol profesional colombiano, explicó el proceso de investigación de los hechos y lo que ha pasado en lo deportivo y lo disciplinario.

“Primero rechazo total a lo sucedido en la ciudad de Ibagué, por supuesto no es solo el perjuicio de los dos equipos, sino de todo el fútbol. Ha sido reiterativo, hemos tenido varios incidentes en muchas plazas, algo que nos preocupa esta tendencia de violencia en el fútbol. Hay que atacar la raíz, es una alarma grande para trabajar en el tema de seguridad. Y de alguna manera entre todos tratar de evitar estos hechos, que ocurre en muchos estadios del mundo, en el Mundial, en la Champions, pero no queremos que esto manche un deporte como el fútbol en Colombia, que debe ser diversión”, afirmó de entrada.

Luego, Jaramillo precisó que en las próximas horas el Comité Disciplinario tomará su decisión sobre el caso y dará a conocer las sanciones a los implicados en este tema.

“Muy desafortunado, pero desde lo disciplinario, el informe del árbitro del partido es que no comenzó, no rodó el balón, no estaban las garantías y sabemos la decisión de Millonarios. Los dos clubes tenían 48 horas para demandar el partido, los dos en cartas enviadas a la Dimayor deciden no usar esas 48 horas, no demandar, por lo tanto dicho eso se programó el partido para el 29 de marzo y la comisión con eso archiva el caso con respecto a ese partido. Eso sí, continúa una acción por parte del Comité Disciplinario, hay una tarjeta roja, una investigación y se le dio traslado al Tolima por la invasión de campo, mañana se debe tomar esa decisión, con los descargos del Tolima”, explicó.

Por la misma línea, el presidente de la Dimayor, dijo que “se tiene que respetar el debido proceso, se le debe dar traslado al Tolima, no se podía tomar una decisión hoy, porque tienen 24 horas y mañana a las 10 de la mañana se cumple eso”.

Fernando Jaramillo recalcó en que “una cosa es lo deportivo y otra cosa lo disciplinario, mañana el Comité tomará decisiones, ya lo deportivo es que no se jugó y se reprograma, son dos cosas diferentes”.

Sin embargo, el presidente de la Dimayor resaltó la decisión de Tolima y Millonarios de no pedir los tres puntos por escritorio y sí disputar el compromiso.

“El mensaje es positivo, es a pesar de ese incidente, que fue muy grave, y que es clarísimo que en ese momento se rompieron las garantías para disputar el encuentro. Los dos clubes dicen estamos en lo deportivo, jugar el partido y no discutir eso en el escritorio”, finalizó el dirigente.