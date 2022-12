Fernando Jaramillo explicó cuáles puntos quedaron pendientes por definir en la Asamblea de Dimayor

El día miércoles 14 de diciembre se llevó a cabo una nueva asamblea ordinaria por parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano. En la misma se tocaron varios temas como el caso del reconocimiento deportivo del Deportivo Pereira, también de las fechas a determinar para el inicio del campeonato en el 2023 y, así como, en qué día del calendario, se efectuará la Superliga.

La asamblea, que estuvo a la cabeza del presidente de la entidad, Fernando Jaramillo, hicieron presencia los equipos afiliados a la Dimayor. No obstante, en dicha reunión no se alcanzaron a definir todos los temas. Del por qué se alargó la asamblea ordinaria, el propio dirigente de nuestro balompié explicó en charla con el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', los pormenores.

"Eso es parte del trabajo que hay que hacer, ver los diferentes puntos de vista, analizar y respetar las opiniones; por eso se nos fue tan largo el tema las mejores decisiones. Todos tenemos la misma idea, tomar las mejores decisiones dentro de la ley y dentro de nuestros estatutos", dijo de entrada Jaramillo explicando el por qué la asamblea tuvo que extenderse.

En medio de la conversación con la mesa de periodistas del programa, Fernando Jaramillo aclaró cuáles fueron los puntos que faltaron por aprobarse en la asamblea, que se llevó a cabo el miércoles anterior.

"Fueron cuatro puntos por debatir, como la aprobación del reglamento, que es un cambio muy sencillo, que no tendrá problema; el segundo, presentar los estados financieros; el tercero, aprobar un manual de seguridad para los estadios y, el último tema, que es la situación del presidente", aclaró de forma contundente Jaramillo.

Precisamente sobre su continuidad en la División Mayor del Fútbol Colombiano, Fernando Jaramillo aseveró que "ese tema queda para la próxima semana. Yo he presentado un balance desde el punto de vista de los resultados, y ahí están; son claros y los directivos deben evaluar si todavía agrego valor como presidente de la Dimayor o no".

Sobre lo mismo continuó: "He sentido apoyo, pero eso hay que traducirlo en una expresión de voluntad por parte de los directivos, para que esto pueda tener gobernabilidad. Yo he sido muy claro con ellos, si ellos me apoyan, yo voy a seguir trabajando para darle lo mejor al fútbol".