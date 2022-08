Fernando Jaramillo: "El día que yo sea parte del problema en la Dimayor no debo estar acá"

Este martes, en una extensa rueda de prensa, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, se refirió a varios temas relacionados con su futuro en el ente que rige el fútbol colombiano a nivel de clubes y cuya permanencia se ha puesto bajo interrogantes por la solicitud de su renuncia que hizo César Guzmán, dueño de Patriotas, por no acatar una solicitud en cuanto a la localía de América frente a Cortuluá, que finalmente se jugó en el estadio Doce de Octubre, en el 'Corazón del Valle del Cauca'.

"Acá se respeta la opinión de todos y el Presidente de la Dimayor tiene que estar velando por todos los clubes. Ellos (los presidente de los clubes) son los que toman las decisiones sobre qué quieren y pienso que yo tengo que ser parte de la solución y no de los problemas. No debería estar acá, cuando me convierte en un problema", expresó con claridad Jaramillo ante la posibilidad de marcharse y dejar la presidencia.

Casi que al instante, agregó y reiteró que "el día que yo sea parte del problema de la Dimayor no debo estar acá. Respeto mucho a los 36 clubes. Las posiciones siempre han sido sanas. Yo estoy trabajando para todos los clubes. Así, no todos están conformes con mis decisiones".

Otro de los temas que se tocó tuvo que ver con las polémicas arbitrales con el uso del VAR que fecha a fecha se viene presentando en el desarrollo de la Liga II del fútbol colombiano y que también quedaron en evidencia en el primer semestre del año.

"Hemos avanzado en esto del VAR, pero en ciertos partido suceden cosas con las interpretaciones, hay casos en los que no todos están de acuerdo. La Comisión Arbitral se encuentra trabajando cada día para mejorar. Hubo una capacitación importante para muchos árbitros, y también la capacitación del VAR, seguiremos trabajando, para que cada vez la herramienta se convierta en una ayuda para tomar decisiones. Pero es claro que siempre va a existir gente en desacuerdo con decisiones arbitrales", finalizó Fernando Jaramillo.