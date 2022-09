"Fernando Jaramillo irá hasta el 30 de noviembre como presidente de la Dimayor"

"En la reunión de carácter privado que estaba citado hoy (jueves) se decidió que Fernando Jaramillo estará en la presidencia de la Dimayor hasta el próximo 30 de noviembre". Así se confirmó en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', la decisión tomada por los presidentes de los clubes del fútbol profesional colombiano, con el dirigente, que ya no cuenta con el respaldo de las mayorías.

En ese aspecto hay que decir que algunos de los máximos dirigentes de los equipos del balompié de nuestro país habían indicado públicamente que no estaban de acuerdo con algunas decisiones de Jaramillo.

Así las cosas, por ejemplo, César Guzmán, máximo accionista de Patriotas, pidió de manera pública la renuncia del mencionado dirigente después de haber autorizado un partido entre América y Cortuluá, en el estadio 12 de Octubre, en las primeras fecha de la Liga II 2022. Incluso ese episodio cobró semanas después el puesto de Vladimir Cantor, gerente deportivo de Dimayor, cargo al que llegó recientemente Ricardo 'El Gato Pérez.

"No estuvieron los 36 clubes en esa reunión. Junior no estuvo y ahí eran dos votos. He podido averiguar que hay una corriente de clubes que se encuentran buscando las características del nuevo Presidente. No quieren que sea de fuera del fútbol, no más de esos experimentos. No les fue bien con Jorge Enrique Vélez y ahora Jaramillo", contó Fabio Poveda, en el mismo espacio radial.

En medio del tema, también surge como candidato para llegar al sillón presidencial Carlos Mario Zuluaga, presidente de La Equidad, y quien ha sonado en anteriores oportunidades de manera extraoficial. Lo que trascendió es que la elección se realizará sin prisa y con el objetivo de tomar la mejor decisión.

Sin embargo, solamente con el paso de los días y de las semanas se irá decantando la lista de posibles sucesores de Fernando Jaramillo.