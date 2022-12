Fernando Jaramillo: “La opción de declarar desierto el campeonato colombiano no la tenemos”

El fútbol colombiano está en pausa y así lo confirmó Fernando Jaramillo , presidente de la Dimayor, quien dio detalles de las opciones que tienen para poder finalizar el campeonato.

"Argentina ve con buenos ojos hacer la Copa América al 100% si Colombia se baja tras lo que pasó"

“La verdad es que todo nos cambia día a día, hay que manejarlo así, ya no puedo decir nada, porque a la media hora tengo que cambiarlo. Eso es lo que tenemos que manejar en este momento y hay que ponerme fe y positivismo”, afirmó de entrada en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Por esa misma línea confirmó que “no van por ahora las semifinales y finales, tenemos que esperar, vamos a ver en que momento se dan las condiciones para que esos partidos se puedan jugar, el plan no se puede dar y hay que entender la situación que estamos viviendo, y hay que estar sintonizados con la realidad y también con todas estas variables tomar las mejores decisiones, que protejan nuestro fútbol y a los jugadores”.

Vea acá más declaraciones de Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor:

*La opción de ir a jugar a otro país

“Todas las variables están sobre la mesa, pero no tenemos contemplada la de ir a jugar a otro país, ese mensaje no sería bueno, ahora, sí tenemos que llegar a eso, lo miraremos en su momento”.

"No vamos a arriesgar la integridad de nadie, no podemos jugar si no hay condiciones de seguridad"

*Declarar desierto este campeonato colombiano

“No, esa no, la de declarar desierto el campeonato es la que menos nos conviene a todos, luego de un esfuerzo grande de los clubes, hay que estar sintonizados, estar trabajado con autoridades locales y mirar que es lo que mejor se puede hacer”.

*Posibilidad de llevar estas semifinales y finales a Estados Unidos

“Así tengamos muchos detractores del nivel de nuestra liga es atractiva y eso lo demuestra, pero debemos ser cuidados y no mandar el mensaje equivocado, estoy seguro que eso es atractivo y lo podemos hacer, ya si llegamos a ese extremo no la descarto, pero no queremos parecer que le damos la espalda al país y nos vamos a otro lado”.