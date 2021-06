Fernando Jaramillo: "No voy a negar que soy hincha de Millonarios, eso no me quita imparcialidad"

Días álgidos en la Dimayor. En los últimos días se ha hablado sobre diversos rumores que tienen como protagonista al presidente Fernando Jaramillo. Por eso, con el fin de aclarar todo, este martes 22 de junio, habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Vale la pena varias aclaraciones. Primero, sobre que entré a los camerinos de Millonarios y no al del Tolima. No voy a negar que soy hincha de Millonarios, pero eso no me quita mi imparcialidad ni mi responsabilidad como presidente de la Dimayor. No voy a negar a mi equipo", afirmó.

De igual manera, explicó que si bien sí bajo a la zona de los camerinos, en El Campín, no ingresó al de ninguno de los clubes que estaban disputando la gran final del fútbol colombiano. Situación opuesta, en el estadio Manuel Murillo Toro, donde entró a los tres camerinos (equipos y árbitros).

"No entré al camerino de Millonarios, solo bajé a los camerinos de los árbitros a decirles que les iba a ir bien y que tenían mi apoyo. En Ibagué, entré al camerino de Tolima, de Millonarios y de los árbitros, como un gesto de apoyo institucional de Dimayor", añadió.

Otro de los temas que generó revuelo fue sobre un supuesto almuerzo que sostuvo con Gustavo Serpa, directivo del equipo 'embajador', previo al partido definitivo de la liga colombiana. A pesar de las denuncias, no fue así y argumentó cómo fue todo.

"No voy a negar mi amistad con Gustavo Serpa. Somos amigos hace mucho tiempo. Pero no por eso estoy acá. No estuve almorzando con él. Coincidimos en el mismo restaurante. Él estaba con el doctor Méndez, los saludé y me fui porque también tenía un almuerzo de trabajo", expresó.

Por último, dijo que "no presentó la renuncia a la presidente de la Dimayor". Todo lo contrario, sentenció que "les dije a los directivos que tenemos que ponernos de acuerdo sobre lo fundamental, es decir, unirnos como un gremio y dar un mensaje positivo al país".