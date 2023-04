Fernando Jaramillo, tras los incidentes en el Atanasio Girardot: "Una lástima; tomaremos medidas"

El partido de la fecha 14 de la Liga I-2023 del fútbol colombiano, sin duda, era Atlético Nacional vs. América de Cali. Había una gran expectativa, pero todo terminó de la peor manera. Debido a una serie de incidentes, no se pudo llevar a cabo el encuentro y sobre ello habló el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, este domingo 16 de abril en 'Blu Radio'.

Algunos aficionados del cuadro 'verdolaga' ubicados en la tribuna sur se enfrentaron con la policía. La magnitud de estos hechos fue de tal magnitud que el ESMAD tuvo que intervenir. Al ver esto, se tomó la decisión de no disputar el juego, ya que no había garantías, postura con la que estuvieron de acuerdo ambos clubes y el balón ni siquiera rodó en cancha.

Recordemos que esto se desencadenó debido a una relación tensionante entre las barras del conjunto antioqueño y los directivos de la institución. Una serie de diferencias entre parte y parte generó un gran malestar. Ahora, se deberá estar atentos al desarrollo del tema, las medidas, castigos, pronunciamientos y demás, para darle claridad a esta situación.

Primeras reacciones después de lo ocurrido

"Es una lástima total. Esto le hace mucho daño al fútbol en general. No son todos, sino unos pocos que ponen en riesgo el espectáculo y debemos tomar las medidas necesarias. Apoyamos las decisiones de Nacional, desde lo administrativo, que si bien no las comparte su hinchada, no es la manera de protestar".

Publicidad

¿Qué se debe hacer al respecto?

"Debemos trabajar entre todos para que esto no se vuelva a presentar, sino que, por el contrario, el fútbol se juegue en paz y sea una celebración, y no una batalla campal. Entre todos debemos crear las condiciones para que el fútbol sea lo que es. Autoridades, clubes, ecosistema del fútbol, en fin, debemos reunirnos y ver qué se hace"

Imagen de archivo de enfrentamientos entre hinchas de Nacional y policías. Colprensa

¿Cuándo se jugaría Nacional vs. América?

"Estábamos tratando ponerlo mañana, pero es que vienen los compromisos internacionales para Atlético Nacional, hay un partido aplazado de América de Cali, en fin, hay varios temas. Estamos viendo si encontramos un momento, pero no está nada fácil. No se sabe la fecha exacta, pero tenemos que ponernos de acuerdo con ambos equipos y otros clubes".

¿Cuáles son las sanciones o medidas a tomar?

"Vendrá un informe de un comisario. Veremos la evaluación del Comité Disciplinario para después tomar medidas. Lo que se debe es buscar soluciones para que no lleguemos al punto de que no se pueda jugar en Medellín en Copa Libertadores porque no tendría ninguna presentación. Trabajaremos para ello y que se pueda resolver todo de la mejor manera".

Publicidad

Entonces, ¿Cómo se actuará desde ahora?

"El daño es inmenso para la imagen del fútbol en general y de nuestro fútbol a nivel internacional. Esperamos controlarlo y encontrar soluciones lo antes posible. Esto es un aviso para que le encontremos la vuelta al asunto en estos temas. No nos pueden señalar. Sabemos que hay responsabilidad de varias partes y no es momento de señalar, sino de solucionar".