Fernando Monetti: "Me tuve que mentalizar para reemplazar a Armani en Nacional"

El arquero argentino habló de su adaptación al equipo verde, de las posibilidades que tuvo de ir a Boca Juniors y analizó el papel de los guardametas en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Fernando Monetti, arquero argentino de Atlético Nacional, habló con ‘Radio Mitre’, de su país, y aseguró que se tuvo que mentalizar para reemplazar a Franco Armani en el conjunto verde, pues su compatriota dejó “la vara muy alta”.

El portero llegó en enero de este año a Nacional para reemplazar a Armani, quien se marchó a River Plate y fue despedido por los hinchas y el club como un ídolo tras conquistar 13 títulos en siete años.

Monetti ya disputó su primera final de Liga pero no pudo conquistar el título, pues su equipo perdió en los penales con Deportes Tolima.

De otra parte, el argentino se refirió a las posibilidades que tuvo de ir a Boca Juniors, antes de firmar con Nacional.

“Tuve una posibilidad de ir a Boca, me quiso llevar Angelici. Puede ser que Guillermo (Barros Schelotto) no me haya querido. Si uno no tiene el aval del técnico no puede ir a un club”, señaló.

Por último, Monetti analizó el rendimiento de los arqueros en el Mundial de Rusia 2018.

“Creo que es un Mundial de arqueros, se destacan en esta instancia de definición con grandes actuaciones, pero también cometieron muchos errores en la primera fase”, finalizó.