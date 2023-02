Fernando Panesso, el exárbitro que recordó el Santa Fe vs América, que terminó en actos de violencia

El pasado fin de semana en el fútbol colombiano se presentó un hecho de violencia en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, en donde un hincha del 'pijao' agredió al volante de Millonarios, Daniel Cataño, quien también respondió a su agresor; el partido de la cuarta fecha de la Liga I-2023 fue suspendido, se determinaron los castigos y tanto el conjunto tolimense, como Cataño y Alejandro Montenegro, el fanático; fueron los afectados.

Pero este no es el único caso de violencia que se ha presentado en el balompié colombiano, ya que en el 2005 en el estadio El Campín en el compromiso entre Santa Fe y América de Cali, que terminó 5-2 a favor del 'escarlata', terminó en tragedia y con invasión de cancha. Se dio en el marco del llamado Torneo Mustang, por la fecha 17.

El partido fue dirigido por Fernando Panesso, quien decidió finalizar el mismo a cuatro minutos del final, luego de la invasión de cancha por parte de un centenar de aficionados del local; si fuera poco antes de eso, en las tribunas del escenario bogotano un grupo de hinchas de la barra Guardia se agredieron entre ellos. En esos disturbios fue herido Andrés Garzón, quien luego falleció. También hubo más de 24 heridos.

Este viernes, en el programa de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con Panesso sobre ese partido que le tocó dirigir. El exárbitro FIFA aseguró que fue uno de los juegos más difíciles de su carrera; además que él también fue agredido por un fanático.

Publicidad

"Ese fue un partido en las horas de la noche, partido que terminó, si no recuerdo mal, ocho o diez minutos antes que me decidí terminarlo por la invasión del público a la cancha y por la agresión de un aficionado en contra mía, un aficionado que ingresó me agredió", relató de inicio Panesso.

En medio de la charla con el panel de periodistas, el exárbitro contó más detalles de aquella noche en el escenario capitalino.

"Yo fui agredido en ese momento y recuerdo que caí al suelo, fui atendido; por las circunstancias del partido, no sé por qué continuó; yo ese partido lo continué y cuatro minutos más, ahí la gente entró al campo de juego a agredir jugadores y ahí fue que terminé el partido", sostuvo.

Publicidad

Sobre por que continuó el partido entre Santa Fe y América a pesar de lo que sucedía en las tribunas y el ambiente hostil que se preveía fuera de El Campín, Panesso fue sincero en afirmar lo siguiente:

"En ese momento no tenía una circunstancia emocional tranquila, equilibrada y el mismo momento me dio para continuar; no era lógico que en un partido hubiese una agresión de un aficionado al árbitro y el partido continuara, realmente fue una falla de parte mía, más adelante hubo invasión de público y hubo un muerto; fue el partido más trágico que me tocó dirigir", prosiguió.

Otras declaraciones:

*Su postura sobre lo sucedido en Ibagué:

Publicidad

"El partido en Ibagué no había empezado y entiendo que esas circunstancias son muy diferentes al tema mío, porque desde antes, el partido se veía con un clima muy fuerte a nivel de barras y demás; recuerdo una instrucción del Comandante de la Policía, me dijo: 'si el balón estuviese rodando la mayor del tiempo posible, iba a haber menos problemas de las tribunas´".

*Si todavía piensa en ese partido:

"Fue muy fuerte, es de las experiencias más difíciles que he vivido en el campo de juego, al otro día vi que murió una persona; que uno continuó un partido que no debió continuar".