Fernando ‘Pecoso’ Castro: “No quiero hablar hoy porque no me quiero hacer sancionar”

El técnico del América de Cali fue a la rueda de prensa pero decidió no dar declaraciones tras perder 2-1 con el Atlético Huila.

Fernando ‘Pecoso’ Castro se vio molesto luego de la derrota del América, este sábado frente al Huila y aunque asistió a la rueda de prensa, tomó la decisión de no responder preguntas.

Las únicas palabras del entrenador del equipo vallecaucano fueron que “ustedes todos me van a perdonar, yo empecé en el fútbol en 1970, no quiero hablar hoy porque no me quiero hacer sancionar para nada”.

El ‘Pecoso’ también mencionó que estaba enojado y que “tengo la responsabilidad como técnico de venir y dar la cara a los seguidores del América, pero lo que yo vi hoy acá, espero que no lo vuelva a ver nunca en la vida”.

Cabe resaltar que el elenco vallecaucano sumó su segunda derrota consecutiva en la Liga Águila, luego de perder 3-1 frente a La Equidad, la fecha pasada, y luego, este sábado, caer 2-1 contra el Huila.

