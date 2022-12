Fernando ‘Pecoso’ Castro no se conforma: “Tengo que ir a trabajar en las cosas que fallamos”

A pesar del buen momento del América de Cali, y de ganarle 1-2 a Rionegro, el entrenador del equipo ‘escarlata’ habló en rueda de prensa sobre lo que tienen que mejorar sus dirigidos.

Fernando ‘Pecoso’ Castro no se conforma con lo que ha mostrado el América en el arranque de la Liga Águila-I 2019 y en rueda de prensa señaló lo que deben mejorar, aunque también destacó la labor de este sábado por parte de sus dirigidos.

“Cuando usted no gana, le encuentra al equipo muchos defectos, pero cuando gana, lo tranquiliza a uno. Hay que seguir trabajando todos los días, del partido de hoy tengo que ir a trabajar en las cosas que hay que mejorar, ganamos, sí, pero cuántas opciones tuvo el rival, porque perdemos la pelota fácil, cuando no la perdemos, la entregamos mal y el equipo queda mal parado”, aseveró el técnico.

Por otra parte, el ‘Pecoso’ destacó a sus jugadores y mencionó que “sea local, sea visitante, yo salgo a buscar el resultado, es un equipo que está con la idea de jugar de local y visitante, hoy fue un equipo, respetando al rival, pero lo atacamos, le propusimos y le jugamos mano a mano, producto de eso obtuvimos el triunfo”.

Por último, sobre los últimos minutos del encuentro, en el que Rionegro atacó constantemente al América, dijo que “no terminamos sufriendo, yo me puedo meter en el área con los once futbolistas, pero me tengo que saber defender”.

