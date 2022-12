Fernando ‘Pecoso’ Castro: “Pido respeto por la camiseta y por la afición, yo no resisto más"

Luego de la derrota, en casa, contra Cali 1-0, el técnico de América compareció ante los medios de comunicación para entregar sus impresiones sobre lo sucedido en el clásico en el Pascual Guerrero.

Este domingo, un cabezazo de Juan Ignacio Dinenno sepultó las ilusiones de los ‘escarlatas’ por lograr la victoria contra su rival de patio; motivo por el que Fernando ‘Pecoso’ Castro salió enfadado luego del clásico.

Como es costumbre, las ruedas de prensa del técnico Castro están llenas de frases e historias para la posteridad, claramente la de este domingo no fue la excepción.

“Voy a hablar con ellos (jugadores) el martes de forma decente y sin armar pelea sobre qué es lo que pasa”, fueron las palabras del timonel caldense que acumula una racha de cuatro juegos perdiendo.

Sobre esa charla con los futbolistas añadió: “no puede ser esto que pasa, pido respeto por la camiseta y por la afición; o si no me voy para mi casa, me demoró tres horas, y paro en Buga a comerme un manjar blanco”.

A tono de promesa sonó su afirmación de que: “esto cambia o cambia. Yo no estoy viendo que tenía en las primeras fechas”.

Otro de los balances que entregó fue: “si yo me siento en la tribuna y veo a este América jugar así de mal, me voy del estadio”, Y es que en las últimas jornadas los rojos han carecido de creación de juego.

Uno de los puntos en los que hizo énfasis el entrenador fue en el lateral derecho Jonathan Pérez, de quien dijo: Tengo una preocupación con él, pero yo para no ‘mocharlo’ de una, ayudo al jugador, le hablo, pero habrá que esperar”.

Sobre el compromiso de este domingo sentenció: “Esto tiene palabra de clásico, pero no lo es. Por ejemplo, ellos solo llegaron dos veces al arco”.

Por ahora, América tendrá que jugar la siguiente fecha contra Unión Magdalena, en condición de visitante, en Santa Marta.

