Fernando Salazar: “Muchos se hacen los giles frente a la realidad del fútbol colombiano”

El presidente de Rionegro habló con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, sobre la actual crisis que vive el balompié de nuestro país, ante la suspensión de la Liga por el coronavirus.

Fernando Salazar no se guardó nada y fue claro y concreto al hablar este martes de la realidad que se vive en la actualidad con el fútbol colombiano, marcado por las divisiones entre los dirigentes de los clubes y las críticas a Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor.

"Los directivos tiene culpa en parte de lo que sucede ahora en el fútbol colombiano"

El máximo accionista de Rionegro dialogó con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y tocó varios temas, entre ellos la preocupación que existe por la falta de ingresos económicos, ya que el campeonato está suspendido.

Además, Salazar apuntó contra Enrique Camacho, máximo dirigente de Millonarios, quien dijo que los equipos que no están participando en las reuniones, son equipos chicos.

Por otra parte, el presidente de Rionegro no dejó escapar la oportunidad y se refirió a la gestión de Jorge Enrique Vélez en la Dimayor, y de paso propuso dos iniciativas para poder lograr jugar en este 2020 y evitar mayores pérdidas económicas.

Repase acá las declaraciones de Fernando Salazar:

*La situación de salud por el coronavirus y el fútbol

“Nosotros tenemos un propósito superior, que es la integridad de los futbolistas, acatar las medidas del gobierno nacional y después de eso respetar la institucionalidad”.

*Las polémicas declaraciones del presidente de Millonarios

“Es bastante molesto para nosotros como equipo joven escuchar y ver declaraciones tan inoportunas como las del señor Camacho donde dijo que los 13 equipos que estamos unidos buscando un propósito superior, somos clubes de poca valía. Pues así Rionegro sea de poca valía es nuestro, lo hemos construido con nuestras manos, con nuestro esfuerzo, no lo hemos heredado, ni nos lo han regalado”.

*Propuestas para poder jugar el campeonato

1 – “Debemos estar pensando en un campeonato que otorgue dos títulos. Somos 20 equipos de la Liga, dividámonos en dos grupos de 10, que un equipo histórico de cada ciudad esté en grupos diferentes para no agotar los clásicos, y después de terminado ese 'Todos contra todos' se juegue un cuadrangular y el mejor de cada grupo sean los campeones de este 2020”.

2 – “Otra propuesta es suspender los descensos de este año, pero que haya los dos ascensos, porque para eso van a trabajar todo el año los equipos de la Primera B. Y después de eso, el próximo año sean cuatro descensos”.

*Sin acercamientos con el Gobierno nacional

“Nos preocupa bastante no tener cercanía con el alto gobierno. Hay unas prevendas que podríamos valernos de ella y hasta este punto no hemos hecho uso de ninguna, ni vamos encaminados a eso, siendo un sector empresarial como lo es el fútbol”.

*La división entre los clubes

“Si seguimos en este rifirrafe, en esta división, seguimos alejados, eso nos va a llevar a que muchos equipos que están en una preocupante situación de insolvencia, pues se acabe de agravar la situación. Debemos tener un espacio donde todos pudiéramos aportar, manifestar las soluciones que vemos, las ideas que tenemos”.

*Preocupación económica

“Estamos preocupados, porque hay una gran diferencia con los equipos históricos, de grandes hinchadas y con grandes grupos económicos detrás de ellos. El problema es para los Chicó, Patriotas, Huila, Jaguares, Rionegro e incluso Santa Fe que está acogido a una ley de insolvencia”.

*La gestión de Jorge Enrique Vélez

“Si nosotros no tenemos un discurso claro, si no tenemos un líder que aglutine, porque así como trabajé por la campana de Jorge Enrique Vélez, él es mi amigo, sé qué hace un gran trabajo, pero hoy no es el hombre que aglutina, no es quien nos guíe con una carta de navegación clara hacia buen puerto, algunos o muchos se hacen los giles frente a la realidad pero hay cosas que no se pueden tapar con las manos”.

