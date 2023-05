Fernando Uribe, en el último minuto, salvó a Millonarios y a Álvaro Montero: 1-1 con Envigado

Aunque pareciera increíble, Millonarios volvió a saltar a la cancha del estadio El Campín, 24 horas después de haber jugado su partido de Copa Sudamericana contra América Mineiro, el cual quedó 1-1. En esta oportunidad, lo hizo para medir fuerzas con Envigado, en juego aplazado de la fecha 14 de la Liga I-2023 del fútbol colombiano. Allí, empataron 1-1 en un partido muy movido.

Como era de esperarse, teniendo en cuenta el desgaste que había sufrido la nómina titular, el estratega Alberto Gamero realizó varios cambios, con la esperanza de asegurar laclasificación a la otra fase. Sin embargo, al frente tenían a un equipo que no les haría la vida fácil y menos cuando la 'cantera de héroes' necesitaba sumar para seguir en la pelea por un cupo entre los ocho.

El partido fue cerrado, con pocas emociones en las áreas. De hecho, el primer tiempo culminó 0-0 y había más dudas que certezas. Era evidente que todo se podría definir por cuestión de detalles. Fue así como, al minuto 57, llegó una acción insólita y que tuvo como protagonista a Álvaro Montero, arquero del conjunto capitalino, tras haber cometido un grosero error en el área.

Todo indicaba que el balón se iba a desbordar por la línea final, pero el guardamenta, en su afán, para que eso no sucediera, no pudo controlarla entre sus manos y dejó la pelota servida para que Geindry Cuervo se lo arrebatara y le dejara el gol servido a Luis Díaz, que, con el arco completamente solo, no perdonó, infló las redes y abrió el marcador para el 0-1 parcial, dando el golpe.

Los dirigidos por Alberto Suárez se ilusionaban con la victoria que les permitiera seguir soñando y más al ver que el tiempo pasaba y el cuadro capitalino no encontraba los caminos. Pero nunca se puede dar por 'muerto' a Millonarios y menos en casa. Al minuto 90+6', tras un centro de tiro de esquina, Fernando Uribe se inventó una pirueta y de volea anotó el 1-1 definitivo.

Álvaro Montero, arquero de Millonarios, se lamenta tras su error y posterior gol de Envigado Archivo de Colprensa

Así las cosas, el 'embajador' llegó a la línea de los 30 puntos, ubicándose en la segunda posición de la tabla, justo detrás de Águilas Doradas, que tiene 32 unidades. El próximo compromiso de este conjunto 'azul' será el domingo 7 de mayo, a las 6:20 p.m., contra Independiente Santa Fe, en un duelo que se 'roba las miradas' de millones. Se viene una nueva edición del clásico.

Por otro lado, Envigado quedó en el puesto número 12, con 20 unidades, producto de cuatro victorias, ocho empates y cinco derrotas, y una diferencia de gol de -2. En la siguiente jornada, el duelo será frente a Deportivo Cali, el lunes 8 de mayo, a las 6:15 p.m., en el estadio de Palmaseca.