Fernando Uribe: "Es lindo volver a Millonarios, me volví hincha del equipo y quiero ganar títulos"

Fernando Uribe ya prepara su regreso a las canchas con Millonarios , mientras tanto, el atacante atendió este viernes a los medios de comunicación en rueda de prensa en donde expresó su felicidad por regresar al club.

"Es lindo volver, me siento como en mi casa, estoy feliz de estar acá, quiero aportar mucho desde donde esté, quiero que todo salga bien para que estemos celebrando al final del torneo con un título", indicó.

El jugador exChievo reveló como fueron los momentos previos a la toma de su decisión de venir al equipo 'embajador' y la influencia que tuvo para volverse hincha del cuadro azul tras su paso en 2014 y 2015.

"Es un tema que se ha tocado hasta en mi familia, Millonarios tiene una mística que te envuelve, me tocaron jugadores de mucha calidad y que tenían mucho sentido de pertenencia por el club. Eso hace que uno le coja cariño al club, aunque la llegada fue difícil, pero la hinchada me acogió bien y eso también ayudó, eso hizo que me enamore del equipo, aunque no sea hincha desde la cuna", agregó.

Uno de los puntos claves a la hora de tomar la decisión de regresar al equipo que dirige Alberto Gamero fue la hinchada, que llenó las redes sociales durante varios días pidiendo el fichaje de Uribe Hincapié.

"Si, estaba en un dilema, en una situación difícil, tenía otras opciones, pero quería ser feliz y estar en el lugar donde me sintiera bien y querido, eso me lo hizo sentir la hinchada, espero retribuir eso con goles", concluyó.