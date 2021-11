"Fernando Uribe fue el que perdió tiempo, él comete las faltas y alega todo el tiempo"

"Siempre analizamos a los rivales, sabíamos sus debilidades y con el trabajo de la semana fuimos con la convicción de sacar un buen resultado, estamos ahí en la reclasificación peleando por el ingreso a la próxima Copa Sudamericana", expresó Juan Mahecha, sobre el triunfo contra Millonarios, en la última jornada de la Liga colombiana.

La Equidad sacó tres puntos que pocos esperaban y dejó claro que siempre serán un equipo duro de vencer, aunque la actualidad no les favorezca.

Al concluir el cotejo, en El Campín, Fernando Uribe se quejó del planteamiento y el comportamiento de los 'aseguradores' durante los 90 minutos.

Sobre eso, Mahecha dijo en charla con GolCaracol.com: "No sé qué pensar, porque Fernando es un gran colega, hablamos fuera del campo de juego, estaba desesperado porque no le quedaban opciones de gol o porque no se la dejábamos, esa era nuestra tarea en cuestión defensiva".

Y, además, agregó: "Sobre lo que él dijo, él mismo comete las faltas, le alega a todo el mundo, al final le tira la pelota en la cabeza a mi compañero y ahí teníamos que responder. El tiempo lo gastó él, con su actuación, nosotros íbamos haciendo un partido que planteamos, cogíamos la pelota y salíamos jugando y tuvimos varias opciones de gol" .

El mediocampista del equipo que dirige Alexis García hizo énfasis en que "trabajamos la táctica, lo tomo como algo de enojo, de que las cosas no le salían en ese momento, se desahogó".

A los hinchas, le quiso mandar un mensaje de disculpas por estar en la casilla 15 de este campeonato y aceptó los errores que se cometieron a lo largo del 'todos contra todos'.

"Como todos saben, no fue el semestre que todos queríamos, queríamos estar en finales de nuevo, pelear el título, ese era el sueño, lastimosamente, las cosas no nos salieron como salíamos, tuvimos errores que nos cobraron", concluyó.