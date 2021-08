Fernando Uribe: "La verdad que no he entendido la mala leche de Fabrizio Buschiazzo"

La tercera fecha de la Liga II del fútbol colombiano dejó una polémica abierta en el juego en el que Millonarios venció 0-2 sobre Once Caldas, en el estadio Palogrande, de Manizales. Y todo porque el delantero Fernando Uribe sufrió una patada de parte del zaguero uruguayo Fabrizio Buschiazzo, del equipo blanco.

Tremendo regalo de Georgina Rodríguez para Cristiano Ronaldo: ¡mucho lujo!

Fue tan fuerte la agresión que Uribe tuvo que solicitar el cambio al minuto 70 y darle paso a Ricardo 'Caballo' Márquez. Ahora, Uribe no pudo hacer parte de la delegación de los azules que se enfrentarán con Alianza Petrolera, este miércoles, por la Copa Colombia.

Después de finalizada una sesión de terapia, el pereirano habló este martes de lo sucedido en territorio caldense y se mostró sorprendido por la actitud de Buschiazzo.

¿Cómo sigue después de la dura entrada de Fabrizio Buschiazzo, en el duelo frente a Once Caldas?

"Recuperándome, recuperándome. Si bien no fue gracias a Dios nada grave, si me alcanzó a lastimar, tanto que después de algunos minutos más tuve que pedir el cambio y evitar que se estuviera lastimando la zona".

Descalificadora la entrada. ¿Qué decir de ese tema?

"Sí. La verdad que increíble, porque nunca entendí o hasta ahora no he entendido por qué la mala leche y esa mala intención de ir a lastimar, una jugada totalmente normal, aislada, en la mitad del campo. Yo me había desprendido de la pelota hacía mucho y va directamente a agredir".

Publicidad

Juan Román Riquelme le dijo a Sebastián Villa que es un irrespetuoso

¿Ha visto nuevamente la jugada, que lo dejó lesionado?

"Hay un vídeo en donde él nunca mira en donde está la pelota y sí, en dónde está mi pie. Y va con toda la intención de lastimar, así que no entendí".

¿Le dijo usted algo a Buschiazzo, después de la agresión?

"La verdad que no conozco al muchacho, no sé en dónde ha jugado y pues no entiendo el por qué de su actuar. Ahí ya estará para analizar lo sucedido. Y bueno, menos mal gracias a Dios no logró, lo que al parecer quería, que era lesionarme".

¿De dónde vendrá la creatividad en Everton si se va James Rodríguez?

¿Va a poder estar en el clásico contra Santa Fe?

"Vamos a hacer la terapia esta semana y esperar llegar el fin de semana en las mejores condiciones. Voy a poder estar el fin de semana, si Dios permite".

Si Buschiazzo viene a Colombia a hacer este tipo de cosas, mejor que se devuelva mañana mismo para su país. La comisión disciplinaria de @Dimayor tiene que sancionarlo de oficio… La falta que le hizo a Fernando Uribe es antideportiva. Es de mala leche. ¡Y lo lesionó! pic.twitter.com/DicopFpGta — Andrés Magri (@AndresMagri) August 2, 2021