Fernando Uribe: "Volveremos más fuertes porque el sueño no muere, mientras siga vivo el soñador"

Pasados unos días del trago amargo que tuvo que vivir el conjunto 'embajador', tras la victoria de Tolima sobre Millonarios en El Campín, Fernando Uribe, uno de los jugadores claves del equipo, expresó unas palabras.

El goleador del equipo azul, con 11 anotaciones, abrió sus declaraciones a través de la cuenta de Twitter, con un lema que dejó el 'Condor'. "Y como dijo alguna vez el gran Miguel Calero, “ni la felicidad de la victoria, ni la tristeza de la derrota pueden durar más de 24 horas”.

En seguida agregó, "Hoy después de haber pasado en gran parte el duelo por haber estado tan cerca y no haberlo conseguido me levanto con la idea terca de seguirlo intentando, porque no fracasa quien cae o es derrotado, sino que fracasa aquel que no se levanta...".

Asimismo, mostró su agradecimiento a todas las personas que trabajan porque este sueño se haga realidad. "Agradezco a cada uno de mis compañeros, cuerpo técnico, directivos, departamento médico, utilería, analistas de video, jardineros, aseadores, a todos los que están en el día a día ayudando s luchar por el sueño de miles".

Y no podía faltar el mensaje de aliento. "Volveremos más fuertes porque el sueño no muere mientras siga vivo el soñador. Vamos @millosfcoficial ".

Por último, le dedicó unas palabras a la hinchada del equipo 'albiazul'. "Mención especial para la gran hinchada azul, quienes apoyaron siempre y creyeron en este grupo maravilloso".