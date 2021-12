¿Fernando Uribe y Daniel Giraldo se van o se quedan en Millonarios? Esto es lo último que se sabe

Millonarios, de la mano de Alberto Gamero, se convirtió en uno de los favoritos a pelear por el título. En el primer semestre, llegó hasta la final y, en la Liga colombiana II-2021, ya está en los cuadrangulares finales, junto con América de Cali, Deportes Tolima y Alianza Petrolera, en el grupo B.

Y es que, al parecer, ya encontró un equipo ideal, que, fecha tras fecha, le da resultados. Razón por la que pensando en el torneo internacional que disputará el próximo año, tiene como objetivo mantener a la mayoría de los jugadores que están en la actualidad. No obstante, hay ciertas dudas.

Las principales especulaciones sobre sus futuros llegan en torno a lo que podría pasar con Fernando Uribe, goleador del equipo y del campeonato local, y Daniel Giraldo, mediocampista que arribó recién a mitad de año, pero, de inmediato, se ganó su lugar en el once titular.

Para conocer más sobre la situación de ambos, el entrenador Alberto Gamero habló este viernes en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , y explicó al detalle qué sucede y qué se está haciendo en cada uno de los casos, tanto del atacante, como del volante, proveniente de Santa Fe.

¿Qué se sabe del caso de Fernando Uribe?

"Se está hablando con él. Los directivos tienen la mayor intención para que se quede. A veces el jugador escoge su futuro y no es porque el club no quiera negociar o no le de lo que pide, solo que el futbolista quizá quiera buscar algo diferente. Los directivos están haciendo lo posible para que se quede."

¿Y en el caso de Daniel Giraldo?

"Uno no sabe para quién trabaja. Daniel vino, se acopló bien, la afición lo quiere y es un jugador clave. Los directivos están hablando y ambas partes quieren que se quede. Sin embargo, en las negociaciones hay muchas otras cosas, como la parte de la familia, en fin. La idea es que sigan y fortalecer el Millonarios para el 2022."

Por ahora, Millonarios está enfocado en lo que se avecina, que es enfrentar al Deportes Tolima, en el estadio Manuel Murillo Toro, de la ciudad de Ibagué. Dicho compromiso se disputará el domingo 5 de diciembre, a las 6:05 de la tarde, por la tercera fecha del grupo B.