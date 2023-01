Fichajes de Independiente Santa Fe para la Liga del fútbol colombiano 2023

Con el 2023 en marcha, inicia nuevamente el sueño de campeonato y títulos. Independiente Santa Fe no es la excepción, incluso antes de culminar el año pasado, el ‘cardenal’ ya iniciaba su proyección hacia lo que será este campeonato, que está próximo a iniciar, con el anuncio de varios fichajes y salidas importantes.

El cuadro ‘albirrojo’ iniciará el campeonato colombiano con una ausencia importante, ya conocida desde mucho antes que culminara su participación en el 2022, pues, así lo manifestó quien era el entrenador para aquel entonces: Alfredo Arias.

Publicidad

Con su oficialización como nuevo DT de Peñarol, el uruguayo se convirtió en la primera baja del conjunto capitalino, que, junto a la no continuidad de Matías Mier, Edwin Herrera, Carlos Lizarazo, Jonathan Herrera y Geisson Perea, Santa Fe iniciará este 2023 el camino hacia la décima conquista, además de enfrentar la Copa Sudamericana, torneo internacional que ya ha ganado y anhela repetir.

Con la confirmación de los jugadores que conformarán el plantel de los dirigidos, desde ahora por Harold Rivera y su cuerpo técnico conformado por Lucas Gonzáles Vélez como asistente y Cristian Juliao Camacho como preparador físico.

Sin embargo, la oficialización de la nómina con la que estará conformada el equipo para el 2023, generó diferentes polémicas, tras ser publicada por las redes sociales del club, pues, hay jugadores que ‘están, pero no están’, así que este hecho genera confusión dentro del mismo equipo, hinchada y periodistas.

Para la portería, aparecen en lista Leandro Castellanos, Juan Espitia y Omar Rodríguez, quien regresó al equipo, de todas maneras, la ausencia de José Silva, quien terminó consolidado en el arco ‘cardenal’, es de las grandes sorpresas. Su no confirmación se da por el tema contractual que tiene con Bogotá FC.

Publicidad

Para la línea defensiva, la salida de Geisson Perea al Deportivo Pereira y Edwin Herrera a Atlético Junior, tras quedar libres por su no renovación, son las fichas en las que Santa Fe tendrá que reforzar para suplir su ausencia. A eso la llegada del lateral Fabián Viáfara, quien se oficializó este miércoles 11 de enero, luego de rescindir contrato con el ‘tiburón’.

Del Cortuluá arribaron a la capital el lateral Fabio Delgado, quien ya había tenido pasado en el ‘albirrojo’ y el central Julián Millán, quien acompañará el cerrojo rojo en compañía de José Ajá, Kevin Mantilla, Alejandro Moralez, Dairon Mosquera, Santiago Tamayo y Carlos Moreno.

Publicidad

En el medio campo están las grandes polémicas de Santa Fe, pues, se agregó en la lista a Carlos Sánchez, pero, el jugador no ha firmado oficialmente su contrato de extensión con el club, lo que lo hace jugador libre, siendo hoy por hoy pretendido fuertemente por San Lorenzo de Almagro.

Alexis Manyoma también es otra de las fichas claves para la base del equipo, sin embarga pesar de estar dentro de los jugadores oficiales que harán parte de la nómina para 2023, la situación no es tan así, pues el jugador entrará en concentración con la Selección Colombia para el Sudamericano Sub 20 que se realizará entre Cali y Bogotá y si sale oferta atractiva para el fútbol del exterior luego del torneo podría irse, de lo contrario, se uniría a Santa Fe tras el Sudamericano; en pocas palabras, ‘está y no está’, siendo su anuncio como jugador de la plantilla un error, ya que su salida es una gran posibilidad.

Jugadores que ya están entrenando a tope y a la par de los compañeros de cara a lo que será la nueva temporada, para el centro del campo son Fabián Sambueza, quien llegó de Junior, tras quedar libre, así como Christian Marrugo, que aterriza en la capital luego de su paso por Independiente Medellín. Iván Rojas, proveniente de Envigado, es una de las grandes apuestas a la juventud por el cuadro rojo, que estará acompañado por Neyder Moreno, Jhojan Torres, Jonathan Barboza y Harold Rivera Jr.

En el ataque, no existe ninguna alta todavía, siendo la salida de Andrey Estupiñán, que de firmar su renovación se uniría nuevamente al equipo; y Matías Mier, que frente a su falta de ritmo y fútbol salió de Santa Fe. Es Wilson Morelo, Wilfrido de la Rosa, José Enamorado, Jeferson Rivas y Jersson González, los llamados a comandar la ofensiva del ‘expreso rojo’ para este 2023, sin descartar la llegada de un delantero para reforzar, así como lo manifestó su presidente: Eduardo Méndez.