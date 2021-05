Fichajes del fútbol colombiano para la Liga II 2021

Poco a poco se va definiendo el cuadro de los mejores equipos del fútbol colombiano en este primer semestre de 2021 y en muchos casos ya se empieza a mover en primera instancia el mercado de jugadores y de técnicos, con posibles negociaciones que se empiezan a manejar.

GolCaracol.com recopila acá algunas de las noticias de futbolistas y clubes de nuestro país.

*El experimentado Sebastián Hernández le confirmó a GolCaracol.com que no será renovado su contrato con Once Caldas, de Manizales. Ya ha recibido llamadas de un par de clubes del país, pero aún no hay oferta oficial.

*En Águilas Doradas ya se hizo oficial la salida de los tres primeros jugadores de su plantilla de cara al segundo semestre de este 2021. Se trata de Giovanni Martínez, Luis Payares y Antonhy Uribe.

*En la presente semana se deberá definir el futuro del volante bogotano Juan Daniel Roa, de quien no se sabe aún si sigue o no en las filas de Alianza Petrolera.

*Hablando de los petroleros, hay que decir que jugadores como Yhormar Hurtado regresa del Pasto e igual situación se dará con el extremo Estéfano Arango.

*El lateral izquierdo Felipe Banguero es uno de los jugadores que no cuenta en Millonarios y tiene posibilidades en Colombia. Se habla insistentemente de su llegada al Once Caldas.

*En Boyacá Chicó, descendido a la Primera B, han despertado interés de clubes colombianos el volante y capitán Frank Lozano y el atacante Romir Balanta, quienes cambiarían de aire para el segundo semestre.

*En Medellín están tratando de buscar la extensión del contrato de Andrés Cadavid, quien tendría ofertas del fútbol de la MLS. Además, interesa el delantero Ray Vanegas, figura del Pasto en este primer semestre.

*En Patriotas se decidieron por el bogotano Jhon Mario Ramírez como entrenador para lo que resta de 2021. El arquero Carlos Mosquera tendría opciones a nivel internacional, tras sus buenas actuaciones.

*De Santa Fe se viene indicando que el volante Daniel Giraldo tiene opciones de marcharse al fútbol internacional. Su destino estaría en Brasil o Argentina. Luis Manuel Seijas no seguiría en el club.

*El creativo Roger Torres arregló su vinculación al FC Tempare del fútbol de Finlandia, después de jugar en Alianza Petrolera. Tendrá así su segundo paso por el fútbol del extrenjero.