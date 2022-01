La Dimayor realizó el sorteo y dio a conocer el fixture de la fase del 'todos contra todos' de la Liga colombiana I-2022, que comenzará el próximo 23 de enero.

El campeonato tendrá el mismo formato del año pasado, es decir, serán 20 jornadas, con su respectiva y tradicional fecha de clásicos, que siempre se 'roba' las miradas.

Asimismo, solo los ocho mejores clasificarán a la siguiente ronda, que serán los cuadrangulares. Posteriormente, solo los primeros de cada grupo jugarán la gran final.

Fixture de la Liga I 2022 del fútbol colombiano

Jornada 1 - enero 23

Pasto vs Millonarios

Junior vs Patriotas

Once Caldas vs Unión Magdalena

Santa Fe vs Equidad

Cortuluá vs Nacional

Medellín vs Tolima

Jaguares vs Cali

América vs Envigado

Alianza Petrolera vs Pereira

Águilas Doradas vs Bucaramanga

Jornada 2 - enero 26​

Pereira vs América

Jaguares vs Cortuluá

Bucaramanga vs Millonarios

Patriotas vs Medellín

Equidad vs Once Caldas

Santa Fe vs Águilas Doradas

Cali vs Tolima

Unión Magdalena vs Alianza Petrolera

Nacional vs Junior

Envigado vs Pasto

Jornada 3 - enero 30

Millonarios vs Nacional

Cortuluá vs Santa Fe

Pasto vs Jaguares

Alianza Petrolera vs Envigado

Patriotas vs Pereira

América vs Bucaramanga

Junior vs Equidad

Medellín vs Cali

Águilas Doradas vs Once Caldas

Tolima vs Unión Magdalena

Jornada 4 - febrero 2

Cortuluá vs América

Once Caldas vs Medellín

Jaguares vs Patriotas

Bucaramanga vs Alianza Petrolera

Equidad vs Águilas Doradas

Santa Fe vs Junior

Cali vs Pereira

Unión Magdalena vs Pasto

Nacional vs Tolima

Envigado vs Millonarios

Jornada 5 - febrero 6

Millonarios vs Unión Magdalena

Pereira vs Once Caldas

Pasto vs Nacional

Alianza Petrolera vs Jaguares

Patriotas vs Equidad

América vs Santa Fe

Junior vs Águilas Doradas

Medellín vs Cortuluá

Envigado vs Cali

Tolima vs Bucaramanga

Jornada 6 - febrero 13

Cortuluá vs Patriotas

Once Caldas vs Junior

Jaguares vs Tolima

Bucaramanga vs Pasto

Equidad vs Medellín

Santa Fe vs Pereira

Cali vs Millonarios

Unión Magdalena vs Envigado

Nacional vs Alianza Petrolera

Águilas Doradas vs América

Jornada 7 - febrero 16

Millonarios vs Águilas Doradas

Pereira vs Jaguares

Pasto vs Cali

Alianza Petrolera vs Cortuluá

Patriotas vs Once Caldas

América vs Equidad

Unión Magdalena vs Bucaramanga

Medellín vs Junior

Envigado vs Nacional

Tolima vs Santa Fe

Jornada 8 - febrero 20

Cortuluá vs Pereira

Once Caldas vs Pasto

Jaguares vs Millonarios

Bucaramanga vs Envigado

Equidad vs Tolima

Santa Fe vs Medellín

Cali vs Alianza Petrolera

Junior vs América

Nacional vs Unión Magdalena

Águilas Doradas vs Patriotas

Jornada 9 - febrero 27

Millonarios vs Cortuluá

Pereira vs Equidad

Pasto vs Alianza Petrolera

Bucaramanga vs Nacional

Patriotas vs Santa Fe

América vs Once Caldas

Unión Magdalena vs Cali

Medellín vs Águilas Doradas

Envigado vs Jaguares

Tolima vs Junior

Jornada 10 - marzo 6

Cortuluá vs Tolima

Once Caldas vs Pereira

Jaguares vs Pasto

Alianza Petrolera vs Bucaramanga

Equidad vs Patriotas

Santa Fe vs Millonarios

Cali vs América

Junior vs Unión Magdalena

Nacional vs Medellín

Águilas Doradas vs Envigado

Jornada 11 - marzo 20

Millonarios vs Once Caldas

Pereira vs Junior

Pasto vs Santa Fe

Alianza Petrolera vs Águilas Doradas

Bucaramanga vs Cali

América vs Medellín

Unión Magdalena vs Cortuluá

Nacional vs Jaguares

Envigado vs Equidad

Tolima vs Patriotas

Jornada 12 - 23 marzo

Cortuluá vs Envigado

Once Caldas vs Tolima

Jaguares vs Unión Magdalena

Patriotas vs América

Equidad vs Alianza Petrolera

Santa Fe vs Bucaramanga

Cali vs Nacional

Junior vs Pasto

Medellín vs Millonarios

Águilas Doradas vs Pereira

Jornada 13 - marzo 27

Millonarios vs Junior

Pereira vs Medellín

Pasto vs Equidad

Alianza Petrolera vs Patriotas

Bucaramanga vs Jaguares

Cali vs Cortuluá

Unión Magdalena vs Águilas Doradas

Nacional vs Santa Fe

Envigado vs Once Caldas

Tolima vs América

Jornada 14 - abril 3

Cortuluá vs Pasto

Once Caldas vs Bucaramanga

Pereira vs Tolima

Patriotas vs Nacional

Equidad vs Cali

América vs Millonarios

Santa Fe vs Unión Magdalena

Junior vs Alianza Petrolera

Medellín vs Envigado

Águilas Doradas vs Jaguares

Jornada 15 - abril 10

Millonarios vs Equidad

Jaguares vs Once Caldas

Pasto vs Pereira

Alianza Petrolera vs Medellín

Bucaramanga vs Cortuluá

Cali vs Junior

Unión Magdalena vs Patriotas

Nacional vs América

Envigado vs Santa Fe

Tolima vs Águilas Doradas

Jornada 16 - abril 17

Once Caldas vs Cortuluá

Pereira vs Millonarios

Patriotas vs Envigado

Equidad vs Jaguares

América vs Cali

Santa Fe vs Alianza Petrolera

Junior vs Bucaramanga

Medellín vs Unión Magdalena

Águilas Doradas vs Nacional

Tolima vs Pasto

Jornada 17 - abril 24

Millonarios vs Santa Fe

Cortuluá vs Equidad

Jaguares vs América

Pasto vs Patriotas

Alianza Petrolera vs Tolima

Bucaramanga vs Medellín

Cali vs Águilas Doradas

Unión Magdalena vs Junior

Nacional vs Once Caldas

Envigado vs Pereira

Jornada 18 - mayo 1

Once Caldas vs Cali

Pereira vs Unión Magdalena

Patriotas vs Millonarios

Equidad vs Bucaramanga

América vs Alianza Petrolera

Santa Fe vs Jaguares

Junior vs Envigado

Medellín vs Nacional

Águilas Doradas vs Pasto

Tolima vs Cortuluá

Jornada 19 - mayo 8

Millonarios vs Tolima

Cortuluá vs Junior

Jaguares vs Medellín

Pasto vs América

Alianza Petrolera vs Once Caldas

Bucaramanga vs Patriotas

Cali vs Santa Fe

Unión Magdalena vs Equidad

Nacional vs Pereira

Envigado vs Águilas Doradas