Fixture de los cuadrangulares de la Liga II del fútbol colombiano

Este domingo, se llevó a cabo la última fecha de la Liga II del fútbol colombiano y se definieron los ocho equipos que jugarán las finales del rentado local, que dejarán al segundo campeón del año. En una jornada emocionante, hubo varias sorpresas que reflejaron lo pareja que estuvo la tabla de posiciones.

Independiente Santa Fe venció al Once Caldas y escaló a lo más alto del campeonato, posicionándose como la cabeza del Grupo A. Por su parte, Águilas Doradas utilizó los ahorros y quedó en la segunda casilla, a pesar de haber igualado 0-0 con el Cortuluá.

Uno de los equipos que 'tomó vida' en la última fecha fue Millonarios, que rompió la mala racha de ocho partidos sin ganar y volvió a sumar de a tres, frente a Alianza Petrolera por 2-4. Junior de Barranquilla y Pereira arrancaron la jornada por fuera, pero sus victorias contra Jaguares y Bucaramanga, respectivamente, consiguieron un tiquete para las finales.

El otro lado de la moneda lo tuvo Atlético Nacional, que frente a su gente en el 'día del hincha verdolaga' empataron contra La Equidad y se quedaron en la novena posición. Jefferson Duque desaprovechó un penal, en el último minuto.

Así las cosas, se sortearon los grupos de los cuadrangulares de la Liga del fútbol colombiano. En el Grupo A quedaron: Santa Fe, Millonarios, Pereira y Junior; por su parte, el Grupo B terminó conformado por: Águilas Doradas, América, Medellín y Pasto.

Sin duda, uno de los duelos más atractivos será el clásico capitalino, que justamente se vivirá en la primera fecha, con Millonarios como local y que tendrá un duelo crucial a mitad de semana. Los 'albiazules' jugarán frente al Junior, el partido de vuelta de la final de la Copa Colombia. El resultado para los de Alberto Gamero no es favorable y deberán darle vuelta en casa, si quieren ser campeones.

Así quedó el fixture de los cuadrangulares:

Fecha 1

Día: 5-6 de noviembre

Grupo A:

Millonarios vs. Santa Fe

Pereira vs. Junior

Grupo B:

Águilas Doradas vs. América de Cali

Medellín vs. Pasto

Fecha 2

Día: 9-10 de noviembre

Grupo A:

Santa Fe vs. Pereira

Junior vs. Millonarios

Grupo B:

América vs. Medellín

Pasto vs. Águilas Doradas

Fecha 3

Día: 12-13 de noviembre

Grupo A:

Santa Fe vs. Junior

Millonarios vs. Pereira

Grupo B:

América de Cali vs. Pasto

Águilas Doradas vs. Medellín

Fecha 4

Día: 16-17 de noviembre

Grupo A:

Junior vs. Santa Fe

Pereira vs. Millonarios

Grupo B:

Pasto vs. América de Cali

Medellín vs. Águilas Doradas

Fecha 5

Día: 19-20 de noviembre

Grupo A:

Pereira vs. Santa Fe

Millonarios vs. Junior

Grupo B:

Medellín vs. América de Cali

Águilas Doradas vs. Pasto

Fecha 6

Día: 23-24 de noviembre

Grupo A:

Santa Fe vs. Millonarios

Junior vs. Pereira

Grupo B:

América de Cali vs. Águilas Doradas

Pasto vs. Medellín