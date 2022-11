Flabio Torres al ser cuestionado por los cambios: "Soy yo el que analiza y conoce a los jugadores"

En la quinta jornada de los cuadrangulares finales de la liga colombiana, Deportivo Pasto superó 4-3 a Águilas Doradas que se mantiene con vida en el grupo B. Los de Nariño le quitaron el invicto en casa en esta fase del campeonato al conjunto de Rionegro que había ganado en sus dos partidos previos.

En rueda de prensa, el técnico Flabio Torres , analizó lo que fue el encuentro contra el conjunto ‘antiqueño’, que se disputó en el estadio Alberto Grisales.

Acá las declaraciones de Flabio Torres, entrenador del Deportivo Pasto:

¿Cuál fue la clave para mantener el orden en el equipo y mentalmente mantenerlos arriba después de ir perdiendo?

"Yo les dije a los muchachos que necesitábamos urgentemente una victoria, una victoria jugando bien como lo hicimos contra América, porque yo si creo que Pasto fue superior frente América de principio a fin. Hicimos valer nuestra localía y jugamos un buen partido y eso nos generó mucha confianza porque el grupo venía habido de una victoria, porque no hemos jugado mal, no hemos tenido la definición y así fue en los partidos contra Medellín y América. Esa inyección de motivación del partido anterior el grupo la trajo hoy también. Jugamos bien, para adelante, en campo de rival algo, en lo que veníamos insistiendo y no sé no había dado partido anteriores, esa fue la clave para haber ganado y haber tomado un aire, y pensar que todavía hay una posibilidad de una ilusión de llegar a la final".

¿Por qué Mariano Vásquez y Adrián Estácio no fueron titulares?

"Ese es el mismo problema que tenemos con la gente que no es entrenador, es muy fácil comentar, decir y criticar. Yo que conozco el grupo, digo, Mariano no ha dejado de jugar un solo partido, solo se ausentó el día la suspensión y el de ahora como titular. De resto ha jugado todos de titular y ha jugado bien, pero también lo ha hecho mal. Eso a veces la gente no lo ve, yo soy el que analiza la parte interna y el nivel deportivo el grupo. Yo quería que Víctor arboleda le ganará la espalda a Mauricio Duarte, ese movimiento le cuesta Adrián Estácio y eso lo sé porque vivo en el día a día con él".

¿Cómo resolvió el partido después de ir perdiendo 2-0?

"El trabajo colectivo del equipo que quiso ir hacia delante y ese fue Deportivo Pasto. Enfrentamos a un gran rival, pero lo neutralizamos, los controlamos. Nos costó los dos primeros goles de ellos, pero nosotros teníamos el control del juego. En ese momento llegamos con más claridad y ellos en la primera llegada tuvieron el penal, jugada que todavía no he revisado. De ahí en adelante fue no perder la cabeza y seguir tratando, intentando y jugando bien al fútbol. Después comenzó el tema de los cambios porque yo vi que el equipo jugó bien el primer tiempo. Yo hablé con ellos que el tema de los partidos tan seguidos les iba a dar cansancio y comenzamos a mover la nómina poco a poco. Cuando expulsaron a Jesús Rivas, cambiamos de velocidad porque quedaban muy pocos minutos. Era el momento de acelerar y conseguir los tres puntos".