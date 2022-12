Flabio Torres, DT de Bucaramanga, explotó ante el arbitraje en El Campín

El entrenador del cuadro bumangués, visiblemente molesto, criticó en rueda de prensa el arbitraje de Jhon Hinestroza en El Campín.

Flabio Torres, técnico de Atlético Bucaramanga, dijo este domingo en la rueda de prensa posterior a la derrota 2-0 con Millonarios que van a protestar por el arbitraje de Jhon Hinestroza en El Campín.

El juez Hinestroza sancionó dos penas máximas, polémicas, en el segundo tiempo a favor del cuadro ‘embajador’, que convirtió el defensor uruguayo Matías de los Santos.

“Vamos a hacer una protesta sana porque creo que los partidos no se pueden definir de esa manera, no pueden acabar con el trabajo de un equipo. Está bien que haya una mano, pero vi la repetición y eso no lo pitan nunca, un tiro de esquina, el balón le pega en el hombro, el jugador trata de no chocar y le pitan penalti”, aseguró Torres.

“En el segundo los dos van por la pelota, Lasso no tenía ganada la posesión y cualquiera pudo caer, entonces ustedes saben lo que pasa en el partido, es una situación que se sale de las manos hasta de los mismos jugadores”, agregó.

Por último, el timonel tolimense indicó que “el partido era parejo y Millonarios tomó el control, pero quién no va a jugar bien ganando 2-0 en su plaza, cualquiera se llena de ánimos y el otro equipo golpeado, acongojado”.

El cuadro ‘leopardo’ ajusta tres derrotas consecutivas en la Liga Águila tras caer con Cali, Nacional y Millonarios. En la próxima jornada jugará de local frente a Pasto.

