Flabio Torres: "Hay que hacer 10-11 puntos para llegar a la final y hay que buscar la manera"

Deportivo Pasto fue uno de los equipos que escribió su nombre en los cuadrangulares finales de la Liga I-2023. Los dirigidos por Flabio Torres terminaron en el octavo lugar del 'todos contra todos' y ahora se enfocan en las siguiente instancia del balompié nacional. El DT de los 'volcánicos' habló este jueves en 'Blog Deportivo', de Blu Radio'.

De entrada, Flabio Torres se refirió al partido contra Envigado, un rival que pese a la juventud de su nómina complica por su estilo de juego; el resultado final fue 2-1 para los pastusos. "Ayer (miércoles) hubo un momento difícil. Sobre todo cuando íbamos perdiendo. La verdad es que no nos esperábamos eso y queríamos tener la secuencia de lo por el tema de la diferencia de gol. Pasamos por un momento crítico; pero faltaba mucho tiempo todavía por jugar".

En medio de su intervención en el programa, Torres se refirió de cómo su equipo supo manejar las bajas que tenía para este partido contra los 'naranjas', teniendo en cuenta que la plantilla de las nariñenses no es tan amplia.

"Hemos venido trabajando con el grupo, la verdad es que no tenemos una nómina muy amplia. Sus jugadores, que son tan importantes como Figueroa o Estacio Camilo. Son bastiones del equipo y son fundamentales. Hemos venido hablando con los jugadores, que es muy importante, entrenarse bien a pesar de no estar jugando. De que en algún momento les puede llegar la oportunidad. Eso es un tema más de manejo del grupo que motivacional; y le podemos dar manejo a ellos", se refirió Flabio Torres.

Sobre el mismo punto sostuvo que "tratamos de buscar al máximo un objetivo con los jugadores es importante; digamos los que iban a reemplazar a estos jugadores. Necesitábamos ganar y por eso la inclusión de Campaña en una posición donde ha jugado, pero no ha sido frecuente en la posición de él, de mediapunta, de enganche, más que todo mediapunta, porque necesitábamos tener un poco de densidad y volumen en el ataque y creo que eso salió".

Otras declaraciones de Flabio Torres:

"Lo otro fue que se nos dio, gracias a que Once Caldas hizo un gran trabajo. La otra es el árbitro, Nicolás Gallo Pinto, muy bien; Esto genera la tranquilidad de que en los partidos no tenga uno que estar reclamando. Fue un partido duro, Envigado siempre tiene técnica, siempre tiene calidad. Hay jugadores que no tienen mucha experiencia, pero su técnica y su capacidad hace que sean jugadores importantes. Estuvimos a la altura y eso es importante para el grupo".

El timonel del Deportivo Pasto también habló de los rivales a enfrentar en los cuadrangulares finales: Atlético Nacional, Águilas Doradas y Alianza Petrolera.

"Atlético Nacional es dinámico, con gran capacidad individual; Alianza es un equipo joven con mucho trabajo, con buen juego y es un muy buen equipo. ¿Águila innovador? Con un estilo de juego nuevo. Que nos ha sorprendido. Y que tiene un fútbol para adelante osado, atrevido. A excepción de presión alta; de posesión en campo rival, es un equipo de cuidado".

*Las cuentas claras para llegar disputar la final:

"Está claro que hay que hacer 10-11 puntos para llegar a la final y hay que buscar la manera de lograrlo. Hoy contamos con esos puntos de local. Lo que nosotros nos estamos proponiendo que es llegar a la final".