Flabio Torres: "Mientras haya chance y posibilidad vamos a seguir intentándolo; tenemos con qué"

Deportivo Pasto y América de Cali se enfrentaron por la cuarta jornada del cuadrangular final del fútbol colombiano, en el Grupo B, que, lidera el conjunto de Águilas Doradas con nueve unidades, pero, con la victoria de los dirigidos por Flabio Torres en casa, se mete en la lucha por el cupo a la gran final.

Posteriormente, el entrenador del equipo ‘volcánico’ se refirió a la victoria sobre los ‘diablos rojos’, el embrión anímico que generaron estos tres puntos y el partido que disputarán contra los dirigidos por Leonel Álvarez en Rionegro.

¿Cuál es el análisis que hace del partido de hoy?

“Yo siento que el equipo ha merecido un poco más en cuanto a los resultados, sin embargo, tenemos que vivir el presente y el presente es que hoy nos tocaba ganar y ganamos. Yo no estoy contento por los tres puntos, estoy contento por la forma en que ganó el equipo, siendo ordenados, con buen fútbol, un equipo dinámico, un equipo inteligente, un equipo que controló el rival”.

“No hay partido perfecto, hay fallas y de pronto por ahí uno quisiera encontrar cero fallas, pero el fútbol es eso. Hoy tenemos que estar tranquilos, descansar, recuperarnos y pensar que en ese partido contra Águilas hay que jugarnos una final y ya después pensar en lo que va a ser Medellín de local”.

¿En qué siente que mejoraron, comparado a los otros partidos?

“En la propuesta ofensiva mejoramos la parte de posición, fuimos un equipo más colectivo, un equipo con más movilidad, fuimos un equipo que busco el arco contrario desde el primer momento, me gustó que en la primera parte América no tuvo la pelota, fuimos nosotros los que tuvimos el balón, eso fue un control de los patrones de juego de ellos y el deseo de nosotros de buscar el arco contrario. Me voy a quedar con eso necesitábamos ganar y necesitamos ganar haciéndolo bien”.

¿Qué opiniones tiene sobre Jerson Malagón?

“Es un jugador que nosotros en algún momento, no dudamos digamos de su capacidad, pero nos ha callado la boca, se ha adaptado de una buena manera, la propuesta al principio no fue fácil, son jugadores maduros que a veces creen sabérselas todas, nosotros tampoco lo somos, pero en realidad lo que queremos hacer es que el jugador se potencialice a través de la continuidad. Ahora, él va a ser un jugador sumamente importante para lo que queremos lograr”.

¿Cuál es la mentalidad del equipo?

"Mientras haya chance y haya posibilidad vamos a seguir haciéndolo, pensando, trabajando, planificando y buscando resultados importantes, yo siento que el equipo tiene con qué".

¿Cómo va a ser el partido contra Águilas Doradas?

“Esta victoria nos va a fortalecer en todos los sentidos confianza seguridad mucho más enfocados en lo que queremos y yo pienso que tenemos que ir paso a paso no paso a paso. El ambiente en Rionegro no va a ser nada fácil porque ellos se van a jugar su partido, que va a ser de mucha concentración, de mucha entrega, va a ser un ambiente hostil, entonces creo que debemos estar preparados para ello”.

“Sabemos que Águilas Doradas son un gran equipo, un muy buen equipo, pero sabemos también que nosotros tenemos un equipo que está haciendo las cosas bien, que puede aspirar no solamente a empatar o hacer un buen partido, sino que también a sacar un gran resultado de visita”.