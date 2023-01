Flabio Torres: "No había otra salida para el Pasto en Perú, requeríamos una solución fuerte"

El fútbol colombiano volvió a la acción el pasado martes, sin embargo, uno de los clubes que no debutó fue el Deportivo Pasto que debía jugar contra Millonarios, pero que fue aplazado por el uso de estadio El Campín por el Sudamericano Sub-20. Más allá de eso, lo volcánicos no la han pasado nada bien, puesto que se vieron obligados a quedarse en Perú por el actual panorama social y político que atraviesa de dicho país. El miércoles en la noche por fin se acabo la espera y lograron llegar a Colombia con ayuda de la Fuerza Aérea Colombiana. El técnico Flabio Torres contó detalles sobre lo acontecido en la nación 'inca'.

En el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el estratega del conjunto nariñense reveló como manejó al grupo en medio de este 'negativo' episodio que los tuvo alejados de sus familias y de su trasegar normal en el club.

Publicidad

Cabe resaltar que la Dimayor aplazó el encuentro de los pastusos contra Alianza Petrolera que estaba programado para el próximo lunes 30 de enero.

A continuación las declaraciones de Flabio Torres:

¿Cómo era la situación del equipo en Arequipa?

"Uno no se podía mover de allí, no había otra salida o viajar a otra ciudad, no porque todo estaba cerrado, tocaba tener tranquilidad y buscar una solución diferente".

*Sobre los gastos en los días de espera en Perú

"El club se hizo cargo de todo, a paz y salvo del lugar. Además ya vivíamos como en familia con los empleados del hotel. Ya era una confianza con la gente de la cocina y la recepción, muy amables por cierto. Salimos como se debía, siendo claro en las cuentas".

Publicidad

*Sobre el trato de los equipos peruanos

"Incluso se pensó eso, el día que íbamos a salir de allá, el gerente deportivo del equipo se fue primero y nos avisaron que no podíamos salir que ni siquiera lo dejaron ingresar al aeropuerto. Melgar estuvo atento con el tema del escenario y al igual que Binacional que se encontraban haciendo pretemporada".

¿Cuál fue el mayor temor que sintió?

"Había que buscar una solución fuerte porque yo sí veo que el tema de la manifestación allá será largo, cada día agudiza más. Ellos quieren la renuncia de la presidenta, pero ella no lo hace. Cada día el tema es más candente. Lima esta tomado por las regiones que se han acercado poco a poco. El temor mío fue la cantidad de tiempo que nos podíamos quedar allá sino acudíamos a una ayuda contundente".