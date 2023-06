Flabio Torres: "Quedamos tristes porque no logramos el resultado que nos habíamos propuesto"

Deportivo Pasto llegó con posibilidades de avanzar a la gran final del fútbol colombiano, no obstante, el equipo dirigido por Flabio Torres, que no dependía unicamente de sí mismo, perdió contra Atlético Nacional, y le terminó otrogando la clasificación a los 'verdolagas'.

Una vez finalizado el encuentro, y con ello su acción en el primer semestre, el estratega de los 'volcánicos' reveló sus sentimientos encontrados, tras el partido disputado en el Atanasio Girardot, "queda uno con la sensación de que el equipo estuvo a la altura, como queríamos hoy ante un rival como Nacional. Ese reflejo del equipo ordenado que cuando puede juega bien, cuando quiere salir rápido lo hace, y creo que esa es la madurez que hemos tenido a lo largo del torneo. Quedamos tristes porque no logramos el resultado que nos habíamos propuesto, sobre todo el de ganar acá en Medellín contra Nacional. Ya terminó y ahora tocará hacer los análisis y sacar las conclusiones necesarias, para poder tomar las decisiones necesarias para el futuro".

Y agregó con respecto al partido frente a los antioqueños, "lastimosamente, no pudimos, teníamos la misma ilusión que los hinchas, pero se dieron cuenta de que tienen un equipo que los representa bien y que está compitiendo con los grandes de Colombia".

Aquí más declaraciones de Flabio Torres:

*Las sustituciones

"Los cambios son subjetivos, con ellos hicimos el segundo. Nos afectó la salida de Figueroa y Caicedo, creo que eso nos desbarató el bloque defensivo y la seguridad que habíamos tenido. En últimas, el empuje de Nacional, las ganas de ellos y unos errores crasos nuestros en momentos definitivos hacen que ellos puedan convertir. Perdimos la pelota, no supimos manejarla bien y eso llevó a la facilidad que mostró Nacional en el final".

Acción de juego de Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto, en el estadio Atanasio Girardot Colprensa

*Mensaje para la hicnhada

"Al hincha que debe estar sintiendo la misma tristeza y desazón de no haber alcanzado el objetivo, más allá de que ganar no nos hubiera servido. Yo no quería llegar a la última fecha a definir contra Nacional. La enseñanza nos debe servir para seguir construyendo, hoy tuve envidia de la sana, al ver una hinchada que llenó en todo sentido, apoyó a su equipo y creo que a veces nos falta a nosotros eso. Tuvimos dos fechas en la que la gente no nos acompañó y estábamos en cuadrangulares; yo veía el estadio de Barrancabermeja lleno. Esto no se trata de cuando el equipo está bien, se trata de acompañarlo y respaldarlo".

*Las rotaciones en el equipo

"Ojalá que no se lleven muchos jugadores para poder mantener una nómina y obtener resultados. Al final lo que da resultado es la continuidad, el crecer, la experiencia de los partidos y los torneos. Ojalá podamos sostener la mayoría de la nómina y poder entrar competir como competimos en este campeonato".

*Felicitaciones a sus dirigidos

"Yo tengo que felicitar a mis jugadores porque han hecho un trabajo muy bueno. Cuando los resultados se dan, la campaña ha sido muy buena, cuando han venido siendo regulares a lo largo del campeonato, nos vamos tranquilos, porque sabemos que podemos luchar por cupo internacional. El colectivo hace que brillen las individuales, hoy hicimos un gran partido y la gente lo valora".

*La final Nacional vs. Millonarios

"Es una final linda, con dos equipos de grandes nóminas, y con la particularidad de que manejan identidades diferentes. Millonarios es un equipo que tiene un proceso más largo, mientras que Nacional es un equipo que tiene menos tiempo, pero que tiene una nómina que complica. No hay un favorito, como en City vs. Inter, es una final repartida, porque Nacional es determinante, peligroso, y Millonarios es un equipo de trabajo, tenencia, salida y asociación; va a ser entretenida la final".