Flabio Torres y su crianza militar, una de las claves para destacarse como entrenador: su historia

Expreso Rojo, Once Caldas, Cúcuta Deportivo, Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas, Binacional (Perú), Deportes Tolima (asistente), Deportivo Cali (asistente) y, en la actualidad, Deportivo Pasto, son los equipos que han estado bajo las órdenes de Flabio Torres, un hombre de Ibagué, Tolima, quien, a sus 52 años, tiene una historia que contar por el fútbol y la vida.

Todo empezó en diciembre de 1970, fecha en la que nació el que se convertiría en un buen técnico del fútbol colombiano. En ese entonces, no lo sabían. Por eso, dio inicio a su camino, empezando por el colegio, el cual no lo apasionaba mucho, pero que, gracias a su padre, don José de Jesús Torres, sacó adelante. Y es que su educación no fue precisamente común.

Esto se dio bajo los cánones de la obediencia y la disciplina de su familia y, además, de una escuela militar. Dicho contexto, le permitió ser quien es en la actualidad. Esos valores se convirtieron en parte clave, llevándolo a alcazar algunos sueños. Por eso, es una de las virtudes que más le exige a sus dirigidos. Y es que le ha dado resultado y, en ello, suele basarse.

Aún falta mucho camino por recorrer. Haber empezado sus estudios de entrenador a los 28 años, hizo que diera inicio a esta faceta a temprana edad. Cada segundo que pasa es un constante aprendizaje y lo comprende de esa manera, o sino que lo diga el presente el cuadro 'volcánico', clasificado a los cuadrangulares y dando pelea por la anhelada clasificación.

Publicidad

Flabio Torres ha tenido varios 'maestros', personas que lo guíen, y eso lo agradece. En entrevista con Gol Caracol recordó sus inicios, contó divertidas anécdotas, analizó a su equipo, dejó claro que el fútbol y la vida van de la mano, explicó cuál es la huella que quiere dejar, los sueños por los que tanto lucha, su manera de ver las cosas y muchos otros temas.

Flabio Torres, director técnico de Deportivo Pasto Archivo de Colprensa

¿Cómo analiza el presente del Deportivo Pasto?

"El club atraviesa por un momento de madurez futbolística, la identidad ya la tenemos y la hemos ido perfeccionado poco a poco. Además, veo los niveles de rendimiento individual y han mejorado ostensiblemente. Estamos en un cuadrangular parejo, pero con opciones y que nos permite pensar que podemos llegar a la final. Llegamos en un momento perfecto".

¿Cuál es el mayor potencial de este equipo?

"Nos hemos fortalecido a través de los resultados. No ha sido fácil porque hemos tenido algunas irregularidades a lo largo de la Liga, pero es algo normal. Ahora, en términos generales, es un equipo con comportamientos defensivos y ofensivos interesantes, los cuales generan confianza y credibilidad en el trabajo que se ha venido haciendo desde el cuerpo técnico".

Publicidad

¿Qué diferencial resaltaría con relación a los demás?

"Tenemos jugadores con cierta experiencia y otros jóvenes que llegaron y han aportando también con su fútbol. Creo que la solidez que ha ganado el equipo en los partidos y en los entrenamientos es importante; además, en el conocimiento de la gente. Tenemos que resaltar que este equipo se creó este semestre, lo cual no es un dato menor, y está engranando".

¿En qué ha crecido el Pasto desde su llegada?

"La mayoría fueron incorporaciones, pero ya conocen el estilo, se han adaptado a la altura, ganaron conocimiento, todos los trabajos que se hacen han dado frutos, hemos avanzado mucho. Nuestras fortalezas pueden ser la solidez y claridad del mensaje para cada partido. Considero que todo eso ha ayudado a estar donde nos encontramos en este momento".

Flabio Torres, entrenador de Deportivo Pasto Archivo de Colprensa

Ya son tres ciclos en esta institución y todos con buenos resultados, ¿Qué tiene de especial para usted?

"Hay una afinidad en el sentido de que es el equipo que más veces he dirigido. Miraba una estadística y son 12 torneos y ocho o nueve clasificaciones, un porcentaje bueno. Le hemos tomado la medida al equipo, al trabajo, en fin. Ahora, no es solo Pasto. En Once Caldas, Bucaramanga, Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo también se lograron cosas interesantes".

Hablando de eso y haciendo un análisis de su carrera, ¿Qué puede decir?

"Dentro del recorrido ha sido una constante que pelee clasificaciones y eso habla muy bien del trabajo del cuerpo técnico, de lo que se quiere, la forma e identidad, el hecho de transmitir el mensaje, en fin. Nos adaptamos también a lo que hay y los jugadores dentro de la plantilla. Cada uno de esos factores, nos han permitido hacer cosas grandes y dar pelea".

Publicidad

¿Cuál es el principal valor que resalta en su trayectoria?

"Tenemos nuestro estilo y siempre buscando la manera de potenciar al jugador. Hay quienes tienen buenas condiciones, pero les faltan cosas, y otros quienes recién entran al profesionalismo y tienen defectos, entonces se trata de ser exigente, en busca de la disciplina, un valor clave para mí. El fútbol ahora es más intenso y competitivo, así que se da el máximo".

¿De dónde nació esa disciplina que le imprime a sus dirigidos?

"Fui educado bajo los cánones de la obediencia y la disciplina en mi familia y en un colegio militar. De hecho, mi padre, en un momento, me enseñó el valor de la disciplina porque, pese a que no me gustaba el estudio, hizo que, finalmente, me graduara y eso me sirvió para toda la vida. Fueron vivencias y un estilo que me llevó a ser quien soy y eso lo comparto".

Flabio Torres, entrenador de Deportivo Pasto, en medio de un partido AFP

¿Considera que eso se ve reflejado en sus equipos?

"Se intenta aportar, a través de una generación de idea de juego, nuestra forma de defender, atacar, la flexibilidad táctica que tenemos, la estructura que se maneja de acuerdo al rival y esto hace que seamos un equipo preparado para cualquier partido, ya sea contra un 'grande' o de similares condiciones a las de nosotros. Todo esto con base en la disciplina".

Publicidad

Además de ese factor, ¿Sumaría algún otro en este largo camino?

"Todo ha sido un alimentar de conocimiento, que le permita a uno ser más completo, adaptándose a la modernidad de lo que es el fútbol ahora. Además, ser equilibrado en la cancha, entre lo defensivo y ofensivo para alcanzar resultados muy importantes. Esa mentalidad viene de hace años, queriendo ser protagonista, ganar y sumar siempre de a tres puntos".

¿Ve la vida como el fútbol o viceversa?

"Es casi que un estilo de vida, es una propuesta filosófica del trabajo que siempre he tratado de hacer y transmitir en los equipos, con buen fútbol, dinámicos, que vayan adelante, empujen, piensen en proponer, ser seguros defensivamente y analizar cada paso. Son principios que ayudan a crecer. Así que, en gran medida, lo que hago, lo transmito y así lo vivo".

¿Quiénes fueron sus 'maestros' en este proceso?

"Gracias a Dios siempre he estado en el fútbol, como jugador, desde los 14 años, luego como asistente y ahora en el rol de entrenador. En ese camino, compartí con grandes personas como Óscar Washington Tabárez, Vladimir Popovic, Jorge Luis Pinto, Fernando Suárez, Juan José Peláez, Jorge Luis Bernal, Humberto Ortiz, entre otros más de quienes pude aprender".

Flabio Torres, director técnico de Deportivo Pasto, dando indicaciones en medio de un partido AFP

Y el profesor Jorge Luis Bernal fue su 'mastro'...

"Puedo decir que es mi 'padre' en el fútbol. Me guió, me abrió las puertas, me dio la oportunidad como asistente, aprendí demasido. Ahora, recuerdo que me quedaba dormido, mientras veíamos los videos de los rivales. No aguantaba el sueño (risas), pero de eso aprendí que uno debe estudiar muy bien a los contrincantes y es algo que sigo haciendo diariamente".

Publicidad

¿Cómo era en su faceta de jugador?

"Generalmente, fui capitán de cada uno de los equipos en los que estuve, ese liderazgo puede que sea la base para lo que se ha hecho a través de los años. Fueron los pilares o bases, después fue aprendiendo, estudiando, entrando en eso de la modernidad del fútbol, que ahora tiene metodologías claras, implementar en el modelo de juego de uno, en fin".

¿Qué opinión tiene del trabajo como entrenador?

"Es un cargo difícil, uno siempre trata de estar vigente. Ahorita, estamos ocho equipos, ocho entrenadores, lo que deja ver lo complejo de todo. Hay que estar a la altura competitivamente para poder desarrollar proyectos. Es una responsabilidad, de jugar bien, dinámico, ser equilibrado, dar resultados, ser inteligentes, manejar el grupi, guiar al equipo total, en fin".

¿Algún momento que recuerde en particular y lo haya marcado?

"Hay muchos, buenos, malos, en fin. Reciente, hubo un momento complejo, ya que sobre la fecha 16, siempre estuvimos clasificados, y en las últimas fechas fue difícil porque el equipo no perdía, pero tampoco se sumaba de a tres. A pesar de que se sufrió, se logró. Era injusto haber estado varias jornadas en los ocho y luego haber quedado sin nada en el final".

Flabio Torres. Colprensa.

Publicidad

¿Qué aprendizajes quedan de eso?

"Son momentos que te ayudan a fortalecer el trabajo, a crecer como equipo, a dar siempre lo mejor. Nunca nada es fácil y tampoco todo es malo, también hay momentos de gloria. Cuando obtuvimos el campeonato de la B con Deportivo Pasto, enfrenté a Corinthias con Once Caldas en Copa Libertadores. Eso nos fortaleció, en lo personal y al cuerpo técnico".

¿Y su cuerpo técnico?

"El propio Carlos David Gómez y Pedro Luis Azate, mi asistente, han vivido muchas cosas también, pero nos fortalecimos y, ahora, somo mucho más maduros para tomar decisiones, analizar a los rivales, potenciar a nuestro equipo, preparar todo lo del día a día, entender a nuestros futbolistas, ayudarlos en cada faceta, sacar lo mejor de cada uno. Hay crecimiento".

A propósito de eso, ¿Cuál es la semilla que sueña dejar en el fútbol?

"Títulos, pero, además de eso, un valor humano grande. En Pasto tenemos un equipo que subsiste de los patrocinios, por el buen trabajo del doctor Óscar Casabón, atravesando situaciones complicadas; por eso, aspira a poder dejar al menos cuatro o cinco jugadores de formación que puedan ser útiles para que el equipo más adelante pueda vender y ganar".

¿Cómo piensa cumplirlo?

"Hemos estado hablando del tema del fortalecimiento de las estructuras y de las fuerzas básicas, que se deben arovechar un poco más por estar en una zona en donde salen jugadores, hablo del Litoral Pacífico, donde se encuentra calidad y ahí deberían pasar primero por Deportivo Pasto. Estamos en eso, tratando de formar una relación y sumar futbolistas".