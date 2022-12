Flavio Robatto, de Jaguares: “Pongo a disposición y a consideración mi cargo con el presidente”

El entrenador argentino compareció ante los medios de comunicación luego de la fuerte derrota 4-0 de Cali sobre su equipo, sus comentarios fueron candentes de cara al futuro.

Este sábado, en el marco de la fecha 17 de la Liga Águila, Deportivo Cali goleó a Jaguares en el estadio Palmaseca. El estratega de los visitantes habló con la prensa y afirmó que era momento de poner a consideración su continuidad con el presidente del club ‘felino’.

Ya son ocho fechas en las que Robatto ha dirigido al equipo cordobés, al paso de ellas apenas ha empatado un partido, los restantes siete los perdió.

Es por eso que con contundencia afirmó: “pongo a disposición y a consideración mi cargo con el presidente. El esfuerzo que uno hace no ha sido correspondido o no supimos hacerlo corresponder”. Los números no avalan el trabajo hecho durante estos dos meses.

El objetivo del estratega era recomponer el camino, algo que no ha logrado. Pese a ello, añadió que “uno como adulto llega un momento en el que tiene que hablar con el presidente decirle; presidente hasta acá llegamos”.

Sobre la goleada en contra, de este sábado, contra el cuadro ‘azucarero’ manifestó: “este partido para mí fue una pesadilla. Fue uno de esos días en los que no conviene ni levantarse. Hoy no merecimos nada”.

Por ahora, no se conoce nada oficial y se espera que el elenco de Córdoba se pronuncie al respecto sobre lo dicho por el entrenador.

