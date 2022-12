Francisco Delorenzi , el argentino con alma de 'Diablo' que defenderá la camiseta del Cali

El defensor argentino, nuevo refuerzo de los ‘azucareros’, habló en exclusiva con GolCaracol.com sobre su primer reto como profesional.

Francisco Delorenzi se convirtió, este miércoles, en nuevo refuerzo del Deportivo Cali para la Liga Águila 2019 y la Copa Suramericana.

El central ha hecho todo el proceso de inferiores en Independiente de Avellaneda, pero aún no ha debutado como futbolista profesional. Precisamente los 'diablos rojos' del balompié argentino.

Sin embargo, el zaguero considera estar preparado para defender la camiseta del verde vallecaucano y espera hacerse un lugar en el once titular de Lucas Pusineri, quien es un referente del ‘rey de copas’, donde estuvo siete años.

Francisco Delorenzi le manifestó a GolCaracol.com su alegría por llegar al Deportivo Cali y la oportunidad de poder debutar como profesional.

¿Cómo han sido sus primeros días en Colombia?

“Estoy muy contento de estar acá, más que nada por la gente y el clima, es una combinación muy linda. Llegué hace una semana, ya estuve entrenando con el grupo”.

¿Cómo lo recibió el Deportivo Cali? ¿qué ha podido conversar con Lucas Pusineri?

“Los compañeros son todos muy buenas personas, al igual qué los entrenadores, los médicos y así se hace más fácil la adaptación. Estuve conversando con Lucas (Pusineri) y me dio bastante confianza, es un placer para mí, que vengo de Independiente, tenerlo a él como técnico”.

¿Qué significa para usted llegar al Deportivo Cali?

“Después de muchos años de pelear por jugar al fútbol, qué es lo que yo amo, siento mucha felicidad y responsabilidad de representar al Cali. Creo estar preparado para el reto, ahora me queda demostrarlo en la cancha”.

¿Qué pueden esperar los hinchas del Cali de Francisco Delorenzi?

“Voy a dar todo de mí, no me voy a guardar nada en ningún momento, espero poder transmitírselo a la gente y que se sientan identificados. Me caracteriza el temperamento de querer siempre ganar”.

¿Cómo fue su proceso en Independiente de Avellaneda?

“Estuve siete años en Independiente, hice todas las inferiores hasta llegar a la reserva, hice paso por selecciones juveniles, siempre como central y en algunos casos como volante de marca y lateral derecho”

¿Por qué no alcanzó a debutar en Independiente?

“No pude llegar a primera porque Independiente tiene grandes jugadores, lamentablemente había alguien primero que yo, así es la competencia sana del fútbol y no se me pudo dar el lugar, pero creo que estoy preparado para este reto”.

¿Que conocía del Cali y el fútbol colombiano antes de llegar?

“El fútbol colombiano es muy conocido, uno siempre escucha nombrar al Deportivo Cali por su historia y por los jugadores que exporta al exterior. Tengo entendido que es la mejor cantera de Colombia. Deportivo Cali tiene prestigio nacional e internacional”.

¿Qué mensaje le da a los hinchas del Deportivo Cali?

“A los hinchas del Cali les aseguro que voy a entregarlo por este club que me da una posibilidad tan enorme. Voy a dar todo lo que cualquier hincha daría si estuvieran en mi lugar”.

