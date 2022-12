Francisco Foronda: "Me dio neumonía, después tuve coronavirus; pero me recuperé"

El exjugador de Once Caldas, Nacional y Millonarios, entre otros, habló este domingo con GolCaracol.com de su contagio y de los quebrantos de salud que afrontó desde el pasado 20 de marzo.

"Todo comenzó el 20 de marzo. Estuve con una neumonía, me tardé cuatro días en irme al hospital, cuando me fui por fin a que me vieran en urgencias. Y fue allí donde me contagié del coronavirus. Estuve internado 14 días y ya acá en la casa en la que vivo en Bogotá", le dijo este domingo Francisco Foronda a GolCaracol.com, al confirmar que tuvo la enfermedad que hoy agobia al mundo.

Publicidad

´Pacho' Foronda, de 47 años y quien defendió las camisetas de Once Caldas, Nacional, Millonarios, Equidad y Gimnasia de La Plata, de Argentina, agregó este domingo que "allí en el hospital la intervención rápida de los médicos me ayudó mucho porque se me afectaron los pulmones, el corazón y el riñón. En un momento fue muy complicada la situación".

Crecen las buenas relaciones entre Juventus y Barcelona, con Juan Guillermo Cuadrado en la mira

Al antioqueño le ayudó para su recuperación su pasado como deportista de alto rendimiento y que a la largo de su vida no ha fumado, ni tenido excesos con el licor.

"La hospitalización terminó ya hace unos días, cuando una nueva prueba del Covid salió negativa. Estuve 23 días más en cuarentena, en mi cuarto, afortunadamente no se ha contagiado nadie más de las personas con las que vivo", agregó Foronda.

Publicidad

"En este momento estoy haciendo unos ejercicios respiratorios todos los días, hasta que me vaya recuperando; pero lo importante es que ya estoy fuera de peligro", finalizó el exfutbolista profesional.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.