Francisco Foronda: “Para mí la hinchada de Millonarios es la más grande, así yo ame a Nacional”

El paisa fue uno de los futbolistas que vistió la camiseta de los dos equipos, que se enfrentarán este sábado, a las 5:00 p.m., en el estadio El Campín. Así habló con GolCaracol.com, en la antesala de ese clásico histórico del balompié colombiano.

Francisco Foronda es uno de los tantos jugadores que vistió de verde con Nacional y de azul con Millonarios y por eso es voz autorizada para referirse a uno de los duelos más históricos y de mayor rivalidad del fútbol colombiano.

El polémico exfutbolista se refirió a lo que representan Millonarios y Nacional, en charla con GolCaracol.com.

Y opinó sobre la actualidad de los dos equipos, recordó algunos roces que tuvo cuando disputó este duelo y hasta destacó la lealtad de la hinchada ‘embajadora’.

¿Cómo ve usted a Millonarios actualmente?

“La posición lo dice, Millonarios es un equipo que se ha reestructurado, con un técnico de muchos quilates, un entrenador que impone disciplina, y con esos jugadores que están siendo fieles a un circuito de juego que él está proponiendo y yo creo que es un equipo candidato al título de este torneo en Colombia. Hay capacidad de los jugadores y la dirección técnica que los está llevando a tener buenas actuaciones".

¿Y a Nacional?

“Es un equipo en formación, que está en transición, que se estaba envejeciendo, han salido jugadores importantes, pero es normal, es un elenco que de pronto no está mostrando la mejor versión, pero en cualquier momento estos jugadores jóvenes van a ir cogiendo un nivel importante y van a representar una de las camisetas más importantes del país. Autuori está haciendo un proceso importante, dándole oportunidad a jugadores jóvenes y con un referente como Hernán Barcos, un jugador interesante, ojalá lo sepan entender y acompañar para que Nacional llegue a la senda del triunfo”.

¿Entonces ve usted mucho más favorito a los azules que a los verdes para el partido de este sábado?

“Sí, además está jugando muy bien, Millos es un equipo sólido en El Campín, y muy bien dirigido, eso tiene que ver mucho, los jugadores le creen a Pinto y están conscientes que están en un equipo grande. Con los refuerzos que tuvieron, han cambiado la mentalidad, no solo para ganarle a Nacional, sino para ganar la Liga”.

¿Jugando para los ‘verdolagas’ qué recuerdos tiene usted de esos clásicos?

“Muchos recuerdos, muchos clásicos, muchos partidos perdidos en El Campín, otros ganados en el Atanasio Girardot, se hacían sentir las localías y lo más importante es que son dos equipos grandes y le van a brindar un espectáculo importante a la afición”.

¿Cuándo estuvo en el corto tiempo con Millonarios, se enfrentó a Nacional?

“No, solo estuve cinco meses, renuncié porque desafortunadamente no pagaban, estaban en un momento muy difícil. Era un orgullo para nosotros, como Nacional, venir a enfrentar a los azules, en El Campín, una institución tan grande, pero en ese momento estaban en una crisis económica y a mi me resultó una opción en Rusia, arreglé con el presidente, me fui sin cobrar un solo peso, pero fue un orgullo estar en Millonarios, fue muy satisfactorio ese paso”.

Usted, que jugaba como defensor central, ¿tuvo alguna vez un problema con un jugador de los ‘embajadores’?

“Tuve muchos roces con Freddy León, con el ‘Pájaro’ Juárez, cosas que quedaban ahí, de la cancha, nada trascendental, siempre con respeto por las instituciones. Quiero que sepan que para mi la hinchada más grande del país es la de Millonarios, yo puedo ser muy verde, puedo amar a Nacional, pero me parece que la afición de Millos es más leal y fiel al club. Es un equipo que llevando tiempo sin ganar nada y siempre iban al estadio, la de Nacional cuando están mal, abandonan el equipo y sólo van los de la barra brava”.

