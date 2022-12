Francisco Foronda: “Se rieron del Medellín y ellos ganaron el año y Nacional, no”

El exfutbolista del equipo ‘verdolaga’, quien ganó varios trofeos nacionales e internacionales, habló con GolCaracol.com del presente del club antioqueño, que se quedó sin títulos en este 2019. Criticó a Juan Carlos Osorio y a su sistema de juego, que no dejó que el equipo pudiera brillar.

Francisco Foronda, quien defendió la camiseta del verde antioqueño en el pasado, no se guardó nada y fue crítico con el actual cuerpo técnico de Atlético Nacional, que aunque tenía una nómina con nombres de jugadores importantes, se quedó con las manos vacías en 2019.

Publicidad

Los últimos cinco técnicos que fracasaron en Nacional: Hernán D. Herrera, el único que ganó algo

El exfutbolista, quien vistió en siete temporadas la camiseta del equipo ‘verdolada’, donde consiguió dos títulos ligueros, una Merconorte y cientos de partidos en torneos locales e internacionales, charló este lunes con GolCaracol.com sobre la actualidad del club paisa.

Foronda señaló a Juan Carlos Osorio, mencionando que “la falta de continuidad y el sistema rotativo ha tirado al traste los objetivos de Nacional, porque el equipo no tuvo continuidad, al técnico le dio por sus caprichos”.

¿Qué opinión tiene de la eliminación de Nacional?

Publicidad

“Nosotros como aficionados del club Atlético Nacional estamos un poquito decepcionados, pero se veía venir. Así no lo reconozcan, yo creo que el equipo tenía problemas internos, debido a la metodología de trabajo del señor Osorio, porque los jugadores deben tener cierto grado de inconformidad porque ningún jugador en el mundo está en capacidad de jugar un buen partido hoy y a los tres días dejar de actuar; eso solo se le pasa por la cabeza a Juan Carlos Osorio. Está bien que planifique una temporada, pero es que Nacional lleva seis meses con un solo torneo y realmente han 24 partidos y un jugador de fútbol no tiene porqué cansarse en ese tiempo”.

¿Cuál es su opinión de la metodología de Juan Carlos Osorio?

Publicidad

“Todo tiene que ver con Juan Carlos Osorio, porque en el fútbol hay ciertos parámetros que lo definen a uno como jugador; la continuidad es muy importante, el conocerse con sus compañeros, los automatismos que son la repetición de los entrenamientos, partidos, el saber que se va a jugar todo el tiempo con un zaguero central que conoces, el delantero que debe saber los movimientos de sus extremos, volantes de marca, creación; Nacional no tiene nada de eso. Sus jugadores no se conocen entre sí, porque así entrenen juntos no van a jugar juntos. La falta de continuidad y el sistema rotativo de Osorio, yo creo que ha tirado al traste los objetivos de Nacional. Nominalmente es el mejor del país e individualmente tenía que haber sido el campeón de este torneo”.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

¿El mal momento es por las malas decisiones o también por los jugadores?

“Osorio lo que sacó en la rueda de prensa fueron excusas y no fue capaz de tener autocrítica, salió a echarle la culpa a los scouting, por su manera de contratar, y puede tener razón porque él no contrató este segundo semestre, ahora podría si lo dejan, pero cuando él dice que no es un mago en cuatro meses, debe acordarse de las primeras cincuenta sesiones de entrenamiento, ya el equipo iba a tener automatismos, algo que Nacional no ha tenido. Él si es un mago al pretender que Mafla o Blanco le van a jugar bien de punteros derechos, que Candelo juegue de centro delantero, teniendo a Cucchi o Barcos. Adempas, pretender que dos jugadores con un bagaje importante como Bocanegra y Alexis Henríquez, que fueron muy importantes en otro momento, pero que ahora les pesan las piernas, esperen pretender que jueguen bien a estas alturas, eso no va a pasar, pues a la falta de trabajo defensivo se le agrega su poca continuidad, mas su lentitud, no pueden jugar bien contra chicos jóvenes en Colombia. Sino quiere reconocer los errores en un asunto interno de él”.

Publicidad

¿Qué piensa de los refuerzos?

“En Nacional el único jugador que estuvo a la altura fue Daniel Muñoz, mostró diferentes facetas en su juego, de volante o lateral, pero que también las adaptó a una posición original que es la de lateral, de resto todos los jugadores tuvieron altibajos, porque el sistema de juego no les favoreció. No se puede pretender más si no se tiene continuidad de juego o automatismos para conocerte con tus compañeros, no pretendas que vas a jugar bien. Nacional no tuvo continuidad en seis meses porque el técnico le dio con sus caprichos”.

Publicidad

La FIFA aprobó el VAR para el fútbol profesional colombiano: pasó las pruebas y ya se podrá utilizar

Se quedó Nacional sin títulos en este 2019…

“A mí me da risa que hace un mes y medio nos estábamos riendo del Medellín, que se había quedado sin cuadrangular final, y resulta que ellos ganaron el año y nosotros lo perdimos. Ahora estamos mendigando una Copa Sudamericana que realmente no la merecemos porque Nacional no lo ha hecho por merecimientos. Nacional es un equipo tiene que pelear un título por nóminas y estructura de la institución y ahora se quedó sin nada. Por su parte, Medellín está en fase previa de Copa Libertadores y con un título a bordo”.

¿Personalmente qué siente con esta situación?

Publicidad

“Yo jugué siete temporadas con Nacional, fui campeón en dos ocasiones y también me gané una Copa Merconorte y una Interaméricana; estuve en Copas Libertadores con Nacional, en divisiones inferiores casi desde los doce años y todo lo que he vivido en Nacional. Duele lo que está pasando, pero el equipo es más grande, es más que un técnico y unos jugadores de fútbol, ellos pasan y la institución queda. Ahora hay que replantear nuevamente y estructurarse por los malos manejos de los últimos años”.