Francisco Maturana: "Nacional es una institución muy grande, no hay cómo no estar bien acá"

Francisco Maturana siempre será una voz autorizada para hablar sobre Atlético Nacional, todos sus títulos lo avalan y ahora, siendo miembro de la junta directiva del cuadro de Antioquia, mucho más.

El exentrenador de la Selección Colombia habló con el Ministerio del Deporte sobre la actualidad suya en el club y resaltó los valores que se manejan dentro de la institución y los cuales lo tienen muy feliz en este nuevo rol que tiene ahora en su carrera como dirigente.

"Esta etapa en Nacional ha sido importante para mí, porque la he visto desde otro sitio y he visto la grandeza de Nacional porque es una institución muy grande. Vas a la sede y es imposible que un jugador no se siente bien, que no se siente cómodo cuando le pagan el día que es. No hay cómo no estar bien en Nacional", aseveró 'Pacho' en entrevista con Cristian Camacho, del Ministerio del Deporte.

Por la misma vía, destacó sus nuevas funciones en el equipo verde de Medellín y recordó una anécdota con el presidente del club, Emilio Gutiérrez, y la "responsabilidad" que tienen como cabezas visibles del conjunto antioqueño.

"No sé si me volví muy romántico o sentimental, pero me erizo de ver a los niños festejando y le decía al presidente que viera la responsabilidad que tiene con este club, cómo no se va a alegrar uno por eso viendo las cosas en el estadio", resaltó.

Y, para finalizar, le quiso enviar un mensaje al hincha de Atlético Nacional, que siempre los apoyó durante este semestre, que llenó el estadio Atanasio Girardot en la ida de la final de la Liga del fútbol colombiano y que espera celebrar el próximo domingo la estrella 17 en su historia.

"La gente siempre está en el estadio en lo suyo, apoyando y alentando, y eso es lo que le da alegrías a uno de hacer bien las cosas", finalizó.